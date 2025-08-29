Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Operativos en arroyos de Saltillo derivan en más detenciones

Por: Antonio Herrera

28 Agosto 2025, 20:01

Compartir

Operativos en zonas irregulares de la ciudad dejan 50 detenidos que se ocultaban en cuevas y madrigueras usadas para actividades ilícitas

Operativos en arroyos de Saltillo derivan en más detenciones
Publicidad

Las acciones de seguridad en zonas irregulares de la ciudad continúan dando resultados, informó el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix. Hasta la fecha, 50 personas han sido detenidas por esconderse en cuevas y madrigueras construidas en arroyos, muchas de ellas utilizadas como puntos para actividades ilícitas.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 7.45.33 PM.jpeg

El operativo más reciente, realizado el pasado martes, permitió capturar a 12 individuos que se encontraban ocultos en estos espacios clandestinos. Garza Félix señaló que estos lugares han sido ubicados gracias al apoyo de la ciudadanía, y aunque algunos ya han sido demolidos, existen intentos por rehabilitarlos, por lo que se han reforzado las labores de inspección.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 7.45.31 PM.jpeg

La autoridad municipal reiteró que estas intervenciones seguirán de manera constante, enfocándose en las áreas de mayor incidencia. Además, hizo un llamado a los ciudadanos a continuar denunciando este tipo de sitios, con el fin de evitar que se conviertan en refugios para personas que atenten contra la seguridad pública.

Comentarios