Operativos de seguridad dejan 545 detenidos en mayo

Autoridades reportaron 545 detenciones en Ramos Arizpe como resultado de acciones de vigilancia, prevención del delito y atención a reportes ciudadanos

Las corporaciones de seguridad que operan en Ramos Arizpe realizaron 545 detenciones durante mayo, resultado de operativos de vigilancia, recorridos preventivos y atención a reportes ciudadanos en distintos sectores del municipio.

De acuerdo con información de las autoridades municipales, las detenciones incluyen tanto personas aseguradas por faltas administrativas como individuos puestos a disposición del Ministerio Público por su probable participación en hechos delictivos.

Los resultados forman parte de las estrategias permanentes de seguridad implementadas en coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno para reforzar la vigilancia y la prevención del delito.

En estos operativos participan elementos de la Policía Preventiva Municipal, Secretaría de Marina, Agencia de Investigación Criminal, Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional, entre otras instituciones que mantienen presencia en la ciudad.

Uno de los despliegues más recientes se llevó a cabo durante el pasado fin de semana en colonias del poniente de Ramos Arizpe, donde 35 personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Las acciones de seguridad se han concentrado en recorridos preventivos, respuesta a reportes ciudadanos y operativos coordinados en colonias, zonas comerciales y espacios públicos.

Autoridades municipales señalaron que la participación ciudadana mediante denuncias y reportes continúa siendo una herramienta importante para la detección de conductas que afectan la tranquilidad y la convivencia en distintos sectores.

Los operativos de vigilancia y proximidad social permanecerán activos de manera permanente como parte de las estrategias de seguridad implementadas en el municipio.