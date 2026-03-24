VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Operativos de seguridad dejan 29 detenidos en Ramos Arizpe

Por: Christyan Estrada

23 Marzo 2026, 08:16

Compartir
WhatsApp

Un total de 29 personas fueron detenidas durante operativos de seguridad realizados en distintos sectores de Ramos Arizpe, como parte de acciones coordinadas

Operativos de seguridad dejan 29 detenidos en Ramos Arizpe

Un total de 29 personas fueron detenidas durante operativos de seguridad realizados en distintos sectores de Ramos Arizpe, como parte de acciones coordinadas entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, las detenciones corresponden a diversas faltas administrativas, por lo que los involucrados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal.

WhatsApp Image 2026-03-23 at 07.59.07 (3).jpeg

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción, así como agentes de la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal.

Las acciones forman parte de un esquema de vigilancia permanente enfocado en la prevención del delito y el fortalecimiento de la presencia policial en el municipio.

WhatsApp Image 2026-03-23 at 07.59.07 (1).jpeg

Autoridades municipales señalaron que estos operativos se mantienen de manera continua con el objetivo de reforzar la seguridad y preservar el orden en la ciudad, mediante coordinación interinstitucional y despliegues estratégicos en zonas de atención prioritaria.

WhatsApp Image 2026-03-23 at 07.59.08.jpeg

Comentarios