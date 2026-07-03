Operativos conjuntos dejan 556 detenidos en Ramos Arizpe

En el marco de estas acciones, el Municipio también entregó reconocimientos a los elementos distinguidos como Policía del Mes de marzo, abril y mayo

Los operativos conjuntos entre corporaciones municipales, estatales y federales permitieron la detención de 556 personas por diversas faltas administrativas y presuntos delitos en Ramos Arizpe durante los últimos meses.

De acuerdo con información del Gobierno Municipal, estos resultados se obtuvieron mediante acciones coordinadas entre la Policía Preventiva, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Marina, como parte de la estrategia de vigilancia implementada en el municipio.

Modernizan el C2 con más cámaras y tecnología de inteligencia artificial

Paralelamente, el Ayuntamiento reforzó la capacidad de monitoreo con la modernización del Centro de Control y Comando (C2), donde se invirtieron 17.4 millones de pesos para ampliar la red de videovigilancia de 40 a más de 400 cámaras, además de incorporar sistemas de reconocimiento facial, lectura de placas e inteligencia artificial para apoyar las labores de seguridad.

Las autoridades señalaron que el sistema mantiene enlace permanente con el C4 estatal, lo que permite fortalecer la coordinación y mejorar los tiempos de respuesta ante reportes de emergencia.

En el marco de estas acciones, el Municipio también entregó reconocimientos a los elementos distinguidos como Policía del Mes de marzo, abril y mayo.

Los galardonados fueron Christian Eduardo Bernal Muñiz, Rogelio de Jesús González Narro y Lorena Reyes Tovias, quienes recibieron un reconocimiento y un incentivo económico por su desempeño dentro de la corporación.

Buscan mantener resultados con coordinación y profesionalización

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino aseguró que la estrategia de seguridad continuará apoyándose en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como en el fortalecimiento del equipamiento, la tecnología y la profesionalización de los cuerpos policiacos para mantener los resultados alcanzados en el municipio.