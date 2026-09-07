Operativo nocturno deja ocho detenidos en Frontera

Como resultado del operativo de seguridad, ocho personas fueron detenidas durante las acciones efectuadas la noche del sábado

Un operativo de seguridad realizado durante la noche del sábado en distintos sectores de Frontera dejó como resultado la detención de ocho personas por diferentes faltas administrativas y delitos, realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El despliegue incluyó recorridos de vigilancia y puntos de revisión en varias colonias consideradas sectores de atención prioritaria.

Las acciones fueron encabezadas por el Coomandante Regional de la AIC, Roberto Torres, y Gabriel Vázquez Ramírez, director de Seguridad Pública Municipal de Frontera. También participaron agentes de la Policía Civil Coahuila y del Grupo de Reacción Centro, quienes se integraron al operativo nocturno.

Operativo de seguridad mantiene vigilancia en colonias

El despliegue se desarrolló mediante recorridos por diferentes colonias del municipio, con presencia de las corporaciones en sectores donde se busca fortalecer las acciones preventivas. Los elementos realizaron labores de vigilancia y establecieron puntos de revisión para detectar posibles conductas ilícitas y atender situaciones que representaran un riesgo para los habitantes.

Como resultado del operativo de seguridad, ocho personas fueron detenidas durante las acciones efectuadas la noche del sábado. Las autoridades señalaron que los aseguramientos estuvieron relacionados con diferentes faltas y delitos, aunque hasta el momento no se proporcionaron las identidades de los detenidos ni se detallaron públicamente las conductas por las cuales fueron puestos a disposición.

La movilización permitió mantener presencia policial en distintos puntos de Frontera durante varias horas, con la participación conjunta de corporaciones municipales y estatales. Las autoridades indicaron que este tipo de coordinación permite ampliar la cobertura de vigilancia y fortalecer la prevención en las colonias del municipio.

Gabriel Vázquez Ramírez destacó que los resultados obtenidos durante el operativo son producto del trabajo coordinado entre las instituciones participantes. El director de Seguridad Pública Municipal señaló que las acciones continuarán para mantener vigilancia constante y atender las condiciones de seguridad que se presenten en los diferentes sectores.

Autoridades mantendrán operativos nocturnos

La estrategia contempla mantener recorridos preventivos y puntos de revisión en distintos sectores de Frontera, con la finalidad de detectar oportunamente conductas que puedan derivar en delitos o alterar la tranquilidad de los habitantes. Las corporaciones participantes mantendrán comunicación para establecer los sectores donde será necesario reforzar la presencia policial.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal indicó que los operativos de seguridad continuarán de manera permanente, con participación de las corporaciones que integran las acciones coordinadas. El objetivo es incrementar la vigilancia y responder a las situaciones que sean detectadas durante los recorridos realizados en colonias y vialidades del municipio.

Los ocho detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, de acuerdo con la naturaleza de las faltas o delitos que se les atribuyen. Corresponderá a las instancias competentes determinar la situación de cada persona y establecer las acciones legales que correspondan.

El operativo nocturno forma parte de las acciones de seguridad implementadas en la Región Centro de Coahuila para fortalecer la vigilancia en los municipios. En Frontera, las autoridades municipales señalaron que continuarán los recorridos coordinados con corporaciones estatales y de investigación para mantener presencia preventiva.

La participación de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila y Grupo de Reacción Centro permitió ampliar el despliegue durante la jornada. A estas corporaciones se sumó Seguridad Pública Municipal para realizar recorridos y revisiones en diferentes puntos de la ciudad.

Con estos operativos, las autoridades buscan mantener vigilancia en las colonias y fortalecer la prevención de delitos y faltas administrativas. La estrategia contempla continuar con acciones coordinadas durante las próximas jornadas, principalmente en los sectores donde se determine necesario incrementar la presencia policial.