Operativo Invierno de Mejora atendió a población vulnerable

Durante las últimas dos semanas, brigadas del programa Mejora Coahuila desplegaron el Operativo Invierno en las cinco regiones del estado para atender a población vulnerable ante el impacto de al menos tres frentes fríos consecutivos, informó Gabriel Elizondo, coordinador general del programa.

De acuerdo con el funcionario, las acciones se concentraron en colonias urbanas, comunidades rurales y puntos críticos, incluyendo zonas con personas en condición de calle, donde se entregaron cobijas, abrigos, alimentos calientes y apoyos alimentarios, además de canalizar a quienes lo aceptaron a refugios temporales y albergues.

¿Cómo se coordinó el operativo a nivel estatal?

Elizondo explicó que el operativo se activó de manera estatal desde hace dos semanas, en coordinación con Protección Civil, DIF estatal y municipales, así como con ayuntamientos y dependencias del Gobierno del Estado, priorizando municipios del norte de Coahuila como Guerrero, Hidalgo, Piedras Negras, Jiménez y Acuña, que registraron las temperaturas más extremas al inicio del periodo invernal.

Posteriormente, las brigadas extendieron la cobertura al resto del estado conforme avanzaron los frentes fríos, con presencia también en la región Sureste y Laguna, aunque con menor nivel de afectación, según los reportes meteorológicos.

¿Cómo se define la entrega de apoyos?

Indicó que el número de personas beneficiadas se ha incrementado conforme a la demanda en cada zona, ya que la entrega de apoyos se realiza con base en reportes ciudadanos y recorridos directos, sin un límite fijo de insumos por colonia o comunidad.

¿Qué atención se brinda a personas en situación de calle?

El coordinador de Mejora Coahuila señaló que uno de los focos principales del operativo ha sido la atención a personas en situación de calle, particularmente en zonas como puentes y espacios abiertos, donde se mantiene vigilancia permanente y, en casos de temperaturas extremas, se valoran medidas adicionales para salvaguardar su integridad.

¿Cuántos refugios continúan activos en Coahuila?

Añadió que, una vez concluido el operativo invernal, se dará a conocer un corte general de resultados, mientras continúan activos más de 100 refugios y albergues en todo el estado, en coordinación con municipios y organizaciones de la sociedad civil.