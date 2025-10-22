Operativo federal en Saltillo creó controversia entre ciudadanos

Durante las acciones, la vialidad permaneció cerrada por varias horas, lo que ocasionó afectaciones al tránsito vehicular y obligó a conductores a desviarse

Autoridades federales llevaron a cabo un operativo sobre la calle Pérez Treviño, entre Acuña y Xicoténcatl, en la Zona Centro de Saltillo, donde inspeccionaron diversos negocios en busca de mercancía apócrifa.

Durante las acciones, la vialidad permaneció cerrada por varias horas, lo que ocasionó afectaciones al tránsito vehicular y obligó a conductores y unidades del transporte público a desviarse por calles aledañas.

El despliegue sorprendió a comerciantes, transeúntes y automovilistas, ya que se realizó en una de las calles más transitadas y comerciales del primer cuadro de la ciudad.

La presencia de varias camionetas oficiales y agentes federales fuertemente armados generó asombro, controversia e incluso temor entre quienes se encontraban en la zona.

“Yo iba camino al trabajo y de repente vi que comenzaron a cerrar la calle, había muchas patrullas y hombres con chalecos que entraban a los locales. La gente se espantó porque no sabían si era un enfrentamiento o algo grave”, contó Laura García, empleada de una oficina cercana.

Otro testigo, Pedro Salas, conductor de transporte público, mencionó que la situación lo obligó a modificar su ruta sin previo aviso. “Tuvimos que dar toda la vuelta por Allende y regresarnos por Victoria. Los pasajeros estaban nerviosos, algunos hasta se bajaron porque pensaron que podía pasar algo más fuerte”, relató.

Entre los comerciantes del área también hubo reacciones de incertidumbre. “Entraron a revisar varios negocios y pedían papeles, nadie sabía qué buscaban exactamente. Fue un momento tenso porque uno no sabe cómo reaccionar”, comentó Beatriz Ríos, propietaria de un local de ropa.

Otros vecinos aseguraron que el operativo provocó curiosidad entre la población, ya que decenas de personas se acercaron para grabar con sus teléfonos. “La calle estaba llena de gente observando. Muchos pensaban que era una detención importante, pero nadie confirmó nada”, dijo Rafael Domínguez, vecino del sector.

Aunque el operativo concluyó sin incidentes visibles, hasta el momento las autoridades no han emitido un informe oficial sobre los resultados del cateo, por lo que se desconoce si hubo decomisos o detenciones relacionadas con la venta de productos ilegales.

“Fue algo muy fuera de lo común. Uno no está acostumbrado a ver ese tipo de movimientos aquí en el centro. Ojalá las autoridades informen qué fue lo que realmente pasó”, expresó María Torres, una de las personas que presenció el despliegue.

Se espera que en las próximas horas se confirme por parte de las autoridades federales o municipales el motivo exacto del operativo y los resultados obtenidos, mientras que los habitantes del área continúan comentando el inusual hecho que alteró la tranquilidad del centro de la ciudad.