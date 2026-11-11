Operativo Escorpión llegará a los 38 municipios de Coahuila

El fiscal Federico Fernández Montañez informó que la estrategia será permanente y contempla intervenciones simultáneas de corporaciones de los tres niveles

El Operativo Escorpión se extenderá de manera permanente a los 38 municipios de Coahuila mediante despliegues simultáneos de equipos especiales integrados por corporaciones federales, estatales y municipales, con el objetivo de detener a generadores de violencia identificados a través de labores de inteligencia y reportes ciudadanos.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que esta nueva estrategia surgió de la Mesa de Seguridad Estatal, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y permitirá concentrar personal operativo en municipios o regiones específicas para ejecutar cateos y órdenes de aprehensión de manera coordinada.

Explicó que durante la primera intervención, realizada el lunes en Saltillo, se movilizaron diez equipos completos de aproximadamente 15 elementos cada uno, lo que representó un despliegue cercano a 150 participantes para ejecutar diez cateos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

En estas acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y policías municipales, además de agentes del Ministerio Público encargados de los procedimientos correspondientes.

Fernández Montañez señaló que la selección de los inmuebles intervenidos responde a información recabada por las corporaciones de seguridad y a denuncias ciudadanas recibidas mediante grupos de WhatsApp y plataformas institucionales, que permiten identificar posibles puntos de actividad delictiva.

El fiscal confirmó que los operativos continuarán en otros municipios de Coahuila, aunque las fechas y localidades permanecerán bajo reserva para evitar que los objetivos identificados conozcan anticipadamente los despliegues de seguridad.

Como resultado de la primera jornada en Saltillo, las autoridades reportaron ocho personas detenidas, seis de ellas con órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar, además del aseguramiento de droga, un arma corta y una granada localizada dentro de una vivienda donde había menores de edad.

Respecto al artefacto explosivo, Fernández Montañez explicó que no se encontraba activo al momento de su localización, aunque conservaba la posibilidad de detonar. Personal militar se encargó de su retiro conforme a los protocolos de seguridad, mientras continúan las investigaciones para determinar su procedencia.

El titular de la Fiscalía destacó que el Operativo Escorpión constituye una nueva modalidad dentro del modelo de seguridad de Coahuila, con intervenciones concentradas que permitirán actuar simultáneamente contra distintos objetivos delictivos.

Los resultados de cada despliegue serán dados a conocer una vez concluidas las intervenciones, mientras las corporaciones mantienen la coordinación para extender esta estrategia a las diferentes regiones del estado.