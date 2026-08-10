Operativo en 20 colonias de Ramos Arizpe deja 26 detenidos

El despliegue reunió a corporaciones municipales, estatales y federales 22 hombres y cuatro mujeres fueron puestos a disposición de la autoridad

Un operativo conjunto realizado durante el fin de semana en 20 colonias de Ramos Arizpe dejó 26 personas detenidas por consumir sustancias en espacios públicos, informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con el reporte, entre los detenidos se encuentran 22 hombres y cuatro mujeres, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente por faltas administrativas.

El despliegue se concentró en sectores donde las corporaciones realizaron recorridos de vigilancia y acciones preventivas para detectar conductas que pudieran alterar el orden en espacios públicos.

Operativo abarcó 20 colonias de Ramos Arizpe

Los recorridos abarcaron las colonias Manantiales del Valle, Blanca Esthela, Santos Saucedo, Fidel Velázquez, Nuevo Ramos, Jardines de Analco, Analco I, Analco II, Santa Luz Analco, Mirador, Cañadas del Mirador, Privadas Cactus, Cactus, Villasol, Valle Poniente, Esmeralda, Tenerías, Lázaro Cárdenas, El Cura y Anacahuita.

En las acciones participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, Agencia de Investigación Criminal y Policía de Acción y Reacción, además del Ejército Mexicano y la Marina.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estos despliegues continuarán de manera coordinada con autoridades estatales y federales, al considerar que la presencia permanente de las corporaciones permite prevenir incidentes y atender reportes en diferentes sectores de la ciudad.

“En seguridad no podemos bajar la guardia. La coordinación es fundamental para seguir dando resultados y mantener a Ramos Arizpe como una ciudad tranquila”, afirmó.

Detenciones fueron por faltas administrativas

Las autoridades municipales precisaron que las 26 detenciones no corresponden a delitos, sino a faltas administrativas relacionadas con el consumo de sustancias en espacios públicos.

Los operativos continuarán en diferentes colonias de Ramos Arizpe como parte de la estrategia de vigilancia conjunta entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno.