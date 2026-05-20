Operativo deja 38 detenidos en sectores de Ramos Arizpe

Las autoridades señalaron que los operativos se mantienen activos en distintos sectores del municipio con el objetivo de reforzar la vigilancia

Un operativo conjunto de seguridad realizado durante el fin de semana en Ramos Arizpe dejó un saldo de 38 personas detenidas, ocho de ellas puestas a disposición del Ministerio Público por participar en una riña registrada en la colonia Analco, informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal que dirige Rolando Álvarez.

De acuerdo con el reporte actualizado de las autoridades, los ocho detenidos enfrentan señalamientos por daños y lesiones derivados de la pelea, mientras que otras 30 personas fueron aseguradas por diversas faltas administrativas detectadas durante los recorridos de vigilancia.

En los despliegues participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Policía Estatal, Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ramos Arizpe, como parte de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con el Gobierno del Estado.

Las autoridades señalaron que los operativos se mantienen activos en distintos sectores del municipio con el objetivo de reforzar la vigilancia, inhibir conductas antisociales y responder de manera inmediata a reportes ciudadanos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo que la coordinación entre corporaciones estatales, federales y municipales ha permitido mantener presencia permanente en colonias y zonas de mayor incidencia.

Añadió que los operativos forman parte de una estrategia enfocada en prevención, proximidad y reacción inmediata ante situaciones que alteren el orden público en Ramos Arizpe.