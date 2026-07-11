Operativo deja 20 detenidos por riñas entre pandillas en Acuña

Un operativo conjunto en Ciudad Acuña dejó cerca de 20 detenidos por presuntos hechos de violencia y riñas entre pandillas.

Un operativo de seguridad implementado en Ciudad Acuña dejó como resultado alrededor de 20 personas detenidas, como parte de las acciones emprendidas para contener los enfrentamientos entre pandillas que se han registrado en diversas colonias del municipio.

La movilización forma parte de la estrategia "A tu colonia la cuidamos todos", mediante la cual autoridades de los tres niveles de gobierno reforzaron la vigilancia en sectores identificados por la incidencia de riñas y actos que alteran el orden público.

El despliegue fue coordinado por el inspector regional de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Javier Cruz, con el apoyo de distintas corporaciones estatales y federales, que realizaron recorridos preventivos e intervenciones en varios puntos de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, las personas aseguradas estarían relacionadas con hechos de desorden público y confrontaciones entre grupos rivales, por lo que fueron puestas a disposición de las instancias correspondientes para definir su situación jurídica e integrar las carpetas de investigación.

Las autoridades informaron que este tipo de operativos continuará durante los próximos días con el propósito de reforzar la seguridad en las colonias, prevenir nuevos hechos de violencia y brindar mayor tranquilidad a la población.