Operativo de seguridad en Ramos Arizpe por Halloween y Muertos

Con motivo de las celebraciones de Halloween, el Festival de la Catrina y el Día de Muertos, el Gobierno Municipal anunció un operativo especial de seguridad para este fin de semana, con el objetivo de garantizar la integridad de las familias y mantener el orden durante los distintos eventos y actividades en la ciudad.

El dispositivo, coordinado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, abarcará tres zonas principales: colonias y sectores habitacionales, el primer cuadro de la ciudad y los panteones municipales San Ignacio y San Nicolás.

En los barrios y fraccionamientos se reforzará la vigilancia ante el incremento de movilidad por las festividades de Halloween, mientras que en el Centro Histórico se desplegarán elementos por el desarrollo del Festival de la Catrina 2025, que incluirá la Feria del Tamal y Pan de Pulque, del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Asimismo, se establecerán rondines preventivos y vigilancia en los panteones, donde se espera la visita de cientos de personas durante las conmemoraciones del Día de Muertos.

El director de Seguridad Pública, Rolando Álvarez Flores, detalló que el operativo contempla vigilancia a pie, patrullajes constantes, monitoreo mediante el sistema de videovigilancia C2 y coordinación con otras dependencias municipales, para mantener un ambiente seguro y ordenado.

También exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad, evitar el consumo excesivo de alcohol y mantener una conducta responsable durante las celebraciones.

El operativo se mantendrá activo durante todo el fin de semana y concluirá el domingo 2 de noviembre, una vez finalizadas las actividades culturales y tradicionales en la ciudad.