Operativo de seguridad en Arteaga por Festival y Fiestas Patrias

Ante la llegada de visitantes, la Policía Municipal reforzó su preparación con revisión de estado de fuerza, radios de comunicación y detectores de metales

Arteaga activó una preparación especial de seguridad ante la llegada de miles de visitantes por el Festival de la Manzana y las Fiestas Patrias, con revisión del estado de fuerza, refuerzo de equipo y mayor vigilancia en los principales puntos de concentración.

La Policía Municipal recibió radios de comunicación y paletas detectoras de metales que serán incorporadas a los operativos de prevención y control durante los próximos eventos.

La atención se concentrará principalmente en San Antonio de las Alazanas y la cabecera municipal, donde se prevé el mayor flujo de personas durante una de las temporadas de mayor actividad turística del año.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó el pase de lista y la pre-revista de la corporación, acompañada por mandos policiales, jueces calificadores y regidores de la Comisión de Seguridad.

Sánchez Flores pidió a los elementos mantener una actuación cercana y profesional ante el incremento de visitantes.

“La seguridad se construye todos los días y desde cada municipio hacemos nuestra parte. Les pedimos compromiso, cercanía y vocación de servicio”, señaló.

Durante este año, la corporación también ha recibido chalecos balísticos, uniformes y patrullas, como parte del fortalecimiento de su capacidad operativa.

El objetivo inmediato será mantener vigilancia en accesos, carreteras, zonas de concentración y espacios públicos durante los días de mayor afluencia.

Este ángulo es más fuerte porque convierte el boletín en una nota de operativo especial por alta concentración de visitantes, no en una simple entrega de equipo.