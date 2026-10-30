Operativo de Coahuila y Nuevo León deja más de diez detenido

La Fiscalía de Coahuila mantiene vigilancia en caminos rurales de las regiones Centro y Carbonífera Además, coordinará trabajos técnicos con fiscalías estatales

Más de diez personas han sido detenidas por presuntas actividades de halconeo durante los operativos de seguridad desplegados en los límites de Coahuila y Nuevo León, informó el fiscal general Federico Fernández Montañez.

Las detenciones están relacionadas con la vigilancia de movimientos y recorridos de las corporaciones de seguridad, conducta investigada bajo la figura de facilitación delictiva.

Mantienen vigilancia en caminos rurales y puntos de comunicación

El fiscal explicó que el operativo continúa en caminos rurales y puntos de comunicación entre ambas entidades, principalmente en las regiones Centro y Carbonífera de Coahuila.

Durante estas acciones también se registró un enfrentamiento, aunque Fernández Montañez no precisó el lugar, las circunstancias ni si hubo personas lesionadas.

Coahuila asume Secretaría Técnica de coordinación entre fiscales

En materia de coordinación regional, anunció que Coahuila asumió la Secretaría Técnica de un mecanismo de trabajo entre fiscales estatales y federales de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Durango.

Este esquema permitirá fortalecer el intercambio de información y las investigaciones sobre delitos que involucran a distintas entidades, entre ellos el robo de hidrocarburos, las extorsiones y el robo de vehículos.

La próxima reunión de este grupo está prevista para enero de 2027 en Nuevo León, mientras continúan los operativos conjuntos de vigilancia en las zonas limítrofes.