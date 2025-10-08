Operará en cuatro meses Centro de Rehabilitación de Ramos Arizpe

El proyecto contempla una inversión con recursos propios del municipio y contará con capacidad para albergar a 100 personas

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el nuevo Centro de Rehabilitación con internamiento de Ramos Arizpe comenzará a operar dentro de cuatro meses, convirtiéndose en el primer espacio municipal de este tipo en Coahuila para atender a personas con problemas de adicciones.

El proyecto contempla una inversión con recursos propios del Ayuntamiento, sin recurrir a endeudamiento, y contará con capacidad para albergar a 100 personas.

El centro ofrecerá tratamiento profesional, talleres de formación, atención psicológica y acompañamiento familiar, en un modelo integral que prioriza la reinserción social.

De acuerdo con el alcalde, la creación del centro responde a una demanda ciudadana detectada durante su campaña, especialmente en la zona poniente del municipio, donde se concentra el mayor número de casos de consumo de drogas y alcohol.

“Es un compromiso que asumimos con la gente. Las familias de Ramos Arizpe pedían un espacio digno para que sus hijos o esposos pudieran rehabilitarse sin pagar los altos costos de los centros privados. Este proyecto representa esperanza y oportunidades de vida”, destacó Gutiérrez Merino.

El edil señaló que se trabaja en la búsqueda de asociaciones especializadas para administrar el espacio con personal capacitado en rehabilitación y psicología, evitando la curva de aprendizaje institucional y asegurando resultados inmediatos.

Además, el centro contará con monitoreo permanente desde el C2 municipal, para garantizar seguridad y evitar el ingreso de sustancias, así como con talleres productivos de carpintería, panadería y manufactura que permitirán a los usuarios desarrollar habilidades durante su proceso de recuperación.

El alcalde precisó que el ingreso será voluntario, ya que los programas de rehabilitación tienen un mayor porcentaje de éxito —hasta del 90%— cuando la persona accede por convicción propia.

“Queremos un modelo profesional, humano y eficiente. Si la ciudadanía lo requiere, construiremos más centros como este, porque la salud y el bienestar de nuestra gente son prioridad”, agregó el presidente municipal.

El Centro de Rehabilitación de Ramos Arizpe forma parte del nuevo esquema de atención social impulsado por la administración local, que busca consolidar al municipio como referente estatal en prevención, salud y recuperación integral.