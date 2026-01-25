Operaciones aéreas permanecen en alerta por tormenta invernal

Las operaciones solo serían suspendidas en caso de que este centro determine condiciones adversas que representen un riesgo para la seguridad aérea.

Las operaciones aeroportuarias en Coahuila se mantienen en estado de alerta preventiva ante el ingreso de la tercera tormenta invernal de la temporada, sin que hasta el momento se haya determinado la suspensión general de vuelos, informó Óscar Pérez Benevides, director de Servicios Aeroportuarios del estado.

Refuerzan medidas en aeropuertos del norte y centro del estado

El mayor nivel de alertamiento se concentra en los aeropuertos internacionales de Acuña y Piedras Negras, así como en las terminales aéreas de Sabinas, Múzquiz y Monclova, donde se activaron planes de contingencia por las condiciones climatológicas asociadas a temperaturas extremas y posibles afectaciones operativas.

Operación normal en el Aeropuerto Internacional de Saltillo

Para el Aeropuerto Internacional de Saltillo, se prevén temperaturas muy frías durante el fin de semana; sin embargo, las operaciones continúan de manera normal, bajo protocolos reforzados y priorizando la seguridad operacional.

Activan Plan de Contingencia y coordinación interinstitucional

Pérez Benevides explicó que en los aeropuertos del centro-norte del estado se puso en marcha un Plan de Contingencia y Alertamiento, el cual incluye la instalación de un Centro de Coordinación Operativa Permanente con autoridades federales y estatales.

Entre las instancias participantes se encuentran Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, la Agencia Federal de Aviación Civil, la Administradora Coahuilense de Infraestructura y Transportes Aéreos y la Comisión Nacional del Agua.

Suspensiones dependerán de condiciones de seguridad aérea

Precisó que las operaciones solo serían suspendidas en caso de que este centro determine condiciones adversas que representen un riesgo para la seguridad aérea.

Impacto limitado en vuelos de carga y comerciales

En cuanto a las afectaciones de la temporada invernal, señaló que en el segmento de carga aérea no se han registrado cancelaciones de vuelos.

En la aviación comercial, únicamente se reportó la suspensión de un vuelo de la aerolínea Viva durante un frente frío, así como dos vuelos de la empresa Aerus.

Vigilancia permanente durante el fenómeno invernal

Las autoridades aeroportuarias reiteraron que se mantendrá la vigilancia permanente durante el paso del fenómeno invernal, con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones y la seguridad de pasajeros, tripulaciones y personal aeroportuario en Coahuila.