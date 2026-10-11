Omisiones médicas contribuyeron a muerte de interno del Cefereso

La investigación documentó que, desde junio de 2023, el interno había informado al personal médico del penal que padecía hepatitis C

Las omisiones en la atención médica de un interno del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 18 de Ramos Arizpe contribuyeron al deterioro de su salud y posterior fallecimiento en el Hospital General de Saltillo, según determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que acreditó violaciones a sus derechos a la protección de la salud y a la vida.

Mediante la Recomendación 151/2025, el organismo señaló responsabilidades institucionales relacionadas con la falta de atención médica integral y oportuna, tanto en el centro penitenciario federal como en el hospital dependiente de la Secretaría de Salud de Coahuila, donde finalmente murió el paciente.

El interno informó sobre sus enfermedades desde junio de 2023

La investigación documentó que, desde junio de 2023, el interno había informado al personal médico del penal que padecía hepatitis C, anemia y plaquetopenia, una disminución anormal de plaquetas en la sangre. Sin embargo, uno de los médicos le indicó que tendría que esperar hasta tres años para recibir tratamiento.

Pese a que presentaba datos clínicos de una infección crónica por hepatitis C, con signos de insuficiencia hepática y probable cirrosis, el paciente no fue canalizado oportunamente a servicios hospitalarios especializados, lo que impidió una evaluación integral de su enfermedad.

El deterioro de su estado de salud obligó a trasladarlo al Hospital General de Saltillo, donde la CNDH también identificó deficiencias en la atención. Según la investigación, el médico tratante no inició el protocolo correspondiente ante las condiciones clínicas del paciente, lo que impidió brindar oportunamente el tratamiento requerido para la cirrosis hepática.

CNDH solicitó reparación del daño y mejoras en la atención

El organismo concluyó que las omisiones de ambas instituciones contribuyeron al fallecimiento, por lo que emitió recomendaciones dirigidas al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social y a la Secretaría de Salud de Coahuila.

Entre las medidas solicitadas se encuentra la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, incluida la atención psicológica y tanatológica, además de acciones para corregir las deficiencias en la canalización de personas privadas de la libertad hacia hospitales de segundo y tercer nivel.

La CNDH también pidió a las autoridades estatales colaborar en el seguimiento de una denuncia administrativa relacionada con la actuación del personal médico del Hospital General de Saltillo, así como implementar capacitación para mejorar la atención de pacientes con enfermedades que requieren seguimiento especializado.

Asimismo, solicitó establecer mecanismos de coordinación entre el sistema penitenciario federal y los servicios estatales de salud para garantizar que las personas recluidas reciban atención médica oportuna, independientemente de su situación jurídica.

La recomendación documenta un antecedente de deficiencias médicas

La Recomendación 151/2025 fue emitida el 17 de diciembre de 2025 y difundida públicamente el 25 de enero de 2026. El documento constituye un antecedente de las deficiencias médicas identificadas en el Cefereso 18 de Ramos Arizpe, aunque no establece que estas irregularidades continúen actualmente ni confirma el cumplimiento de todas las medidas solicitadas.