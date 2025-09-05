Ola Verde da empleo y mejora espacios públicos en Ramos Arizpe

El programa Ola Verde en Ramos Arizpe genera empleo para 60 mujeres y promueve la limpieza y mantenimiento de espacios públicos en la ciudad

Con el programa social Ola Verde, el municipio de Ramos Arizpe ha generado una fuente de empleo para 60 mujeres, al mismo tiempo que impulsa el mantenimiento y limpieza de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, este esquema permite que madres de familia y mujeres solteras trabajen en jornadas matutinas de lunes a viernes, recibiendo un apoyo económico semanal, lo que contribuye a su bienestar económico y a la mejora de la imagen urbana.

En los últimos días, las brigadas de Ola Verde realizaron trabajos de limpieza en las plazas Tenerías y La Ciénega, además de iniciar labores en la Plaza de la Libertad.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal para mantener en condiciones dignas áreas comunes, camellones y espacios verdes.

El edil subrayó que este tipo de programas representan un doble beneficio: por un lado, generan oportunidades de ingreso para las mujeres; y por otro, contribuyen a la calidad de vida de las familias al contar con espacios públicos limpios y funcionales.

Con Ola Verde, el Ayuntamiento busca fortalecer la participación comunitaria y avanzar en objetivos de equidad de género y desarrollo social, consolidando a Ramos Arizpe como una ciudad con orden y mejor calidad de vida.