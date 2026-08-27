Ojo Caliente mejora abasto de agua con nueva línea

Cerca de 90 habitantes de Ojo Caliente tendrán mejor suministro de agua tras una obra de 250 mil pesos y 37 nuevas tomas domiciliarias

Cerca de 90 habitantes del ejido Ojo Caliente tendrán un mejor suministro de agua potable luego de la instalación de una nueva línea de conducción que permitirá llevar el servicio directamente a las viviendas.

La obra representó una inversión de 250 mil pesos y fue desarrollada a través del programa municipal “Tú Decides”.

Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural de Ramos Arizpe, informó que los trabajos incluyeron la instalación de mil 500 metros de línea de conducción, además de 600 metros de líneas secundarias para distribuir el agua hacia distintos puntos de la comunidad.

También se habilitaron 37 tomas domiciliarias y se instaló un inversor en el equipo de bombeo para mejorar la operación del sistema.

La intervención busca resolver las dificultades que enfrentaban algunas viviendas por la falta de una red adecuada de distribución.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este tipo de obras buscan garantizar servicios básicos en comunidades rurales, donde las distancias y condiciones del terreno suelen complicar la cobertura.

Durante la jornada también se llevó el programa “Agua para tu Comunidad”, mediante el cual se distribuye agua purificada a las familias.

El programa “Tú Decides” ha desarrollado otras acciones similares en comunidades rurales de Ramos Arizpe, principalmente relacionadas con agua e infraestructura.

Entre ellas se encuentran la rehabilitación de un canal en Las Esperanzas, instalación de bombas sumergibles y reposición de líneas de conducción en Guajardo y San Martín de las Vacas, además de obras en Las Norias, Plan de Guadalupe, La Tortuga, San Juan de Amargos, Nuevo Yucatán, San Ignacio y Tuxtepec.

En Ojo Caliente, la nueva red permitirá ampliar la cobertura y mejorar la presión del servicio para las familias que hasta ahora enfrentaban dificultades para recibir agua directamente en sus hogares.