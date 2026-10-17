Ofrecerán 2,000 vacantes de empleo en Ramos Arizpe

Un total de 60 empresas participarán en la tercera Feria del Empleo de Ramos Arizpe ofreciendo sueldos de hasta $30,000 pesos

Un total de 2 mil vacantes de empleo formal, algunas con salarios de entre 18 mil y 30 mil pesos mensuales, estarán disponibles en Ramos Arizpe durante una jornada de reclutamiento que reunirá a 60 empresas industriales, comerciales y de servicios el próximo miércoles 28 de octubre.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció la tercera edición de la Feria del Empleo Ramos Arizpe 2026, mediante la cual se busca facilitar la contratación de trabajadores de distintos niveles de preparación y experiencia, así como acercar nuevas oportunidades a quienes actualmente buscan incorporarse al mercado laboral.

Jacobo Zertuche Cedillo, secretario de Fomento Económico municipal, explicó que las compañías participantes ofrecerán puestos para operadores de producción, técnicos, personal administrativo, ingenieros, supervisores y profesionistas especializados.

Entre las empresas que participarán se encuentran BorgWarner, BMTS Technology, Grupo Modelo, Coppel, Alsuper y Dicastal México, además de otras compañías establecidas en la región sureste de Coahuila.

Habrá vacantes con salarios de hasta 30 mil pesos

De acuerdo con las autoridades municipales, algunas de las ofertas laborales contemplan remuneraciones mensuales de entre 18 mil y 30 mil pesos, dependiendo del puesto y de los requisitos establecidos por cada empresa.

Uno de los componentes de esta edición será la inclusión laboral, con más de 50 vacantes dirigidas a personas con discapacidad motriz, auditiva e intelectual, con el objetivo de ampliar sus posibilidades de acceder a un empleo formal.

Durante la presentación, el alcalde destacó que la coordinación entre el Gobierno Municipal, las autoridades estatales y el sector empresarial permite organizar jornadas de contratación para aprovechar la demanda de personal en las compañías de la región.

“Queremos que cada inversión que llega se traduzca en empleos formales, mejores ingresos y bienestar para las familias”, expresó Gutiérrez Merino.

Buscan facilitar contratación de trabajadores

José Luis Chapa Reséndez, subsecretario de Empleo y Productividad en el Trabajo, señaló que la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno y la iniciativa privada permite acercar oportunidades de trabajo a la población.

La tercera Feria del Empleo se realizará el miércoles 28 de octubre. Las personas interesadas podrán solicitar información y orientación en la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, dependencia que también mantiene una bolsa de trabajo permanente.