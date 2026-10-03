Ofrecerán 150 mastografías gratuitas en octubre en Ramos Arizpe

Del 5 al 9 de octubre se instalará un mastógrafo en el DIF Municipal con capacidad para atender hasta 30 mujeres diariamente

Hasta 150 mastografías gratuitas serán realizadas del 5 al 9 de octubre en Ramos Arizpe como parte de una campaña para facilitar la detección oportuna del cáncer de mama y acercar estos estudios a mujeres del municipio.

El mastógrafo será instalado en las instalaciones del DIF Municipal y tendrá capacidad para realizar hasta 30 estudios diariamente, en un horario de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La jornada forma parte de la campaña “Tócate sin miedo y cuídate con amor”, desarrollada durante el Mes Rosa con la participación del DIF Ramos Arizpe, la Secretaría de Salud de Coahuila, la Jurisdicción Sanitaria Número 8, TAESA y clubes Rotarios.

Además de las mastografías, las mujeres podrán acceder gratuitamente a citologías cervicales o pruebas de Papanicolaou, mientras que para los hombres estarán disponibles estudios de antígeno prostático a través del DIF Municipal.

Teresita Escalante Contreras destacó la importancia de mantener una revisión periódica y compartió su propia experiencia para exhortar a las mujeres a no postergar sus estudios preventivos.

“Yo pude detectarlo a tiempo gracias a que fui constante con mis estudios cada año. Por eso quiero decirles a las mujeres que se revisen, que no tengan miedo”, señaló.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino indicó que ofrecer gratuitamente estos servicios busca disminuir las barreras económicas que pueden provocar que mujeres y hombres pospongan la realización de estudios para la detección de cáncer.

La campaña se desarrollará durante octubre con diferentes acciones preventivas, mientras que la jornada intensiva de mastografías permanecerá disponible durante cinco días en las instalaciones del DIF de Ramos Arizpe.