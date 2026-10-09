Ofrecen talleres gratuitos para mujeres emprendedoras en Parras

Los talleres buscan impulsar la independencia económica. Plantean habilitar un espacio en la Plaza de Armas para vender los productos

El Centro Libre para las Mujeres de Parras de la Fuente, Coahuila, puso en marcha 12 talleres gratuitos que incluyen los materiales necesarios para desarrollar cada actividad, con el propósito de fortalecer las habilidades de las participantes y brindarles alternativas para generar ingresos propios.

Durante el inicio de las capacitaciones, la presidenta honoraria del DIF Parras, Palhoma Riojas Ramos, destacó que estos espacios representan una oportunidad para que las mujeres aprendan nuevos oficios, elaboren productos y encuentren alternativas de emprendimiento que contribuyan a la economía de sus hogares.

Buscan abrir espacios para vender los productos elaborados

Como parte de esta iniciativa, Riojas Ramos planteó la posibilidad de habilitar un espacio en la Plaza de Armas para que las mujeres que concluyan los cursos puedan exhibir y comercializar los artículos que elaboren, facilitando así el acceso a potenciales compradores.

Asimismo, reiteró el respaldo del alcalde Fernando Orozco Lara y del Gobierno del Estado para continuar promoviendo acciones orientadas al bienestar y desarrollo de las mujeres del municipio.

Capacitaciones para desarrollar habilidades y crear negocios

Por su parte, Itzel Hortensia Ortiz Alejo, coordinadora del Centro Libre, explicó que los talleres están diseñados para desarrollar habilidades prácticas que puedan aprovecharse tanto en la vida cotidiana como en la creación de pequeños negocios.

La expectativa es reunir alrededor de 30 participantes en cada capacitación, con el objetivo de ampliar las oportunidades de aprendizaje y fomentar la independencia económica de las mujeres de Parras.