Ofrecen talleres de verano en Ramos Arizpe con actividades

Ofrecen actividades artísticas, tecnológicas, deportivas y académicas para todas las edades, con inscripción y mensualidad de 100 pesos cada una

Niñas, niños, jóvenes y adultos podrán aprovechar el periodo vacacional para aprender nuevas habilidades a través de los Talleres de Verano 2026 que ofrecerá la Casa de la Cultura de Ramos Arizpe, con una oferta que incluye actividades artísticas, tecnológicas, deportivas y académicas.

El programa se desarrollará del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con grupos organizados por edades y niveles.

Entre las opciones disponibles se encuentran talleres de danza folclórica, ballet clásico, danza moderna, ritmos latinos, guitarra, piano, violín, rondalla, canto coral, teatro, pintura y dibujo, además de robótica básica, diseño en Canva, modelismo, cocina, elaboración de jabones artesanales, yoga, zumba, inglés y clases de regularización escolar.

El Gobierno Municipal informó que el costo de inscripción es de 100 pesos, mientras que la mensualidad tendrá el mismo costo, con el propósito de facilitar el acceso de más familias a este tipo de actividades durante las vacaciones.

Las autoridades señalaron que los alumnos de nuevo ingreso podrán incorporarse conforme exista disponibilidad en cada uno de los talleres, por lo que invitaron a los interesados a realizar su registro lo antes posible.

Para mayores informes sobre horarios, cupos e inscripciones, los interesados pueden acudir directamente a la Casa de la Cultura de Ramos Arizpe o comunicarse al teléfono 844 159 0171.