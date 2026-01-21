Ofrecen estímulos a empresas por reportar emisiones contaminantes

La estrategia estatal buscar fortalecer el control ambiental y facilitar el cumplimiento de obligaciones de las empresas

Las empresas obligadas a reportar emisiones contaminantes en Coahuila podrán acceder a descuentos por pronto pago y estímulos fiscales en trámites ambientales de este 2026, como parte de una estrategia estatal para fortalecer el control ambiental y facilitar el cumplimiento de obligaciones, informó la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en Saltillo, encabezada por Diana Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente; José María Morales Padilla, administrador fiscal general del estado; y Santiago Barrios Rosillo, subsecretario de Gestión Ambiental, quienes detallaron los alcances de los incentivos y el esquema de cumplimiento.

El beneficio está vinculado a la Cédula de Operación Anual (COA), un instrumento mediante el cual los establecimientos reportan emisiones al aire, agua, suelo y subsuelo, así como la generación y transferencia de residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, información que alimenta el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).

De acuerdo con la información presentada, en 2024 se recibieron 923 Cédulas de Operación Anual por parte de los sujetos obligados, correspondientes a las operaciones realizadas durante el año inmediato anterior, ya que este trámite debe presentarse cada año entre el 1 de enero y el 30 de abril.

Para incentivar la entrega anticipada, por primera vez se aplicarán descuentos por pronto pago en el derecho de la COA de un 20 por ciento para quienes presenten el trámite en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo de 2026.

Las autoridades señalaron que esta medida busca reducir la saturación de trámites en los últimos días del periodo de reporte, mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer el seguimiento ambiental de las actividades industriales y extractivas en la entidad.

En materia financiera, se informó que durante 2025 se recaudaron cerca de 13 millones de pesos por derechos ambientales, mientras que para 2026 se estima una recaudación aproximada de 13.5 millones de pesos, considerando el factor inflacionario.

Durante la rueda de prensa se detallaron avances en la aplicación del impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales pétreos, derivado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Administración Fiscal General de Coahuila, con el objetivo de ampliar el padrón de contribuyentes, mejorar la vigilancia fiscal y exigir autorizaciones de impacto ambiental, licencias de extracción y cumplimiento normativo como requisitos en obras públicas y procesos de licitación.

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan fortalecer la regulación ambiental y garantizar que el desarrollo económico en Coahuila se realice bajo criterios de responsabilidad y control ambiental.