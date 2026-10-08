Ofrecen apoyo familiar tras ataque a secundaria de Torreón

Por: Irene Zapata 07 Octubre 2026, 16:40 Compartir

Dijo que en el caso de los hermanos que atacaron la secundaria en Torreón, es lamentable que existiera una desintegración

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La falta de atención a los jóvenes y la desintegración familiar devienen en desórdenes que los orillan a cometer actos como el ocurrido en una secundaria de Torreón, donde dos jóvenes gemelos agredieron a maestros y estudiantes del plantel, matando a la subdirectora, afirmó la secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González. Señala corresponsabilidad en la atención a los jóvenes “Es una corresponsabilidad entre el gobierno, la academia, pero sobre todo entre los padres de familia. Yo como madre de un menor de edad estamos al pendiente, si se encierra en el cuarto, qué tipo de videojuegos lleva, le revisamos el celular, qué tipo de conversaciones, quiénes son su círculo de amigos, a qué fiestas va”. Dijo que en el caso de los hermanos que atacaron la secundaria en Torreón, es lamentable que existiera una desintegración al grado de que las autoridades hasta el viernes pasado no habían podido localizar a los padres de estas personas. Ofrecen asesoría para atender problemas familiares Señaló que las autoridades pueden apoyar a las familias con problemas de integración, o que tienen problemas de adicciones, o que se encuentran en una situación difícil como las madres solteras. “Que se acerquen, a través de los Centros de Empoderamiento les damos asesoría para que juntas y juntos puedan darle solución a los problemas familiares.