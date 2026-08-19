Ofrece Torreón apoyo legal a afectados por fraude inmobiliario

El Ayuntamiento coordinará acciones con la Fiscalía estatal mientras avanza el proceso para concretar la extradición del señalado.

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El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó este lunes que el Municipio se mantendrá atento para colaborar y brindar apoyo a las personas que resultaron afectadas por el presunto fraude inmobiliario atribuido al notario público Nicolás N., quien tenía a su cargo la Notaría Pública número 45 en Torreón.

“Nos informaron de la detención del notario y lo que ofrece el municipio es apoyo legal a los defraudados, vemos con buenos ojos esta detención, pues había familias desesperadas”, señaló el edil.

Durante una conferencia de prensa, el edil señaló que el Ayuntamiento mantiene las puertas abiertas para atender a las víctimas y buscar alternativas que permitan orientarlas, principalmente en materia de asesoría y acompañamiento legal, ante la situación que ha generado preocupación entre decenas de familias.

Riquelme Solís destacó que el Municipio también mantendrá una colaboración permanente con la Fiscalía General del Estado para contribuir, dentro de sus facultades, en las acciones relacionadas con este caso. Esto luego de que las autoridades estatales gestionaran, a través de la Fiscalía General de la República, una ficha roja para la localización del notario, quien fue detenido la semana pasada en Madrid, España.

El alcalde consideró importante mantenerse cerca de las familias afectadas, algunas de las cuales, dijo, se encuentran en una situación de desesperación debido al impacto del presunto fraude. Nicolás N. enfrenta señalamientos por delitos relacionados con fraude inmobiliario y se espera que continúe el proceso correspondiente para lograr su extradición a México y que responda ante las autoridades por los hechos que se le atribuyen.