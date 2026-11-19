La Tesorería dio a conocer esta medida con la finalidad de facilitar la liquidación de adeudos y lograr que más ciudadanos comiencen 2027 sin pendientes

Durante noviembre y hasta el próximo 21 de diciembre, el Ayuntamiento de Saltillo mantiene vigente un programa de estímulos fiscales para que los contribuyentes puedan ponerse al corriente en sus obligaciones municipales, pagando únicamente un peso por concepto de recargos.

La Tesorería Municipal dio a conocer esta medida con la finalidad de facilitar la liquidación de adeudos y lograr que más ciudadanos comiencen enero de 2027 sin pendientes en sus contribuciones.

El beneficio contempla diversos conceptos, entre ellos el impuesto predial, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, recolección de basura, mercados, espectáculos, actividades mercantiles, servicios de tránsito, sanciones administrativas y fiscales, expedición o refrendo de licencias para anuncios publicitarios y ocupación de vías públicas.

Los interesados pueden consultar los módulos de pago y realizar sus trámites a través del portal oficial www.saltillo.gob.mx.

La intención es que los saltillenses aprovechen este periodo para regularizar su situación y comenzar el próximo año cumpliendo con sus responsabilidades fiscales.

En el caso del predial, su recaudación representa un ingreso importante para las finanzas municipales, ya que permite destinar recursos a obras de infraestructura, rehabilitación de calles y mejoramiento de los servicios públicos, acciones que se reflejan directamente en beneficio de la ciudad y sus habitantes.