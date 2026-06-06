Ofrece IMSS transporte gratuito para mujeres en Saltillo

Mujeres mayores de 40 años podrán ser trasladadas hacia la Unidad de Diagnóstico y Detección de Cáncer de Mama para realizarse mastografías gratuitas.

La falta de transporte ya no será un obstáculo para que mujeres derechohabientes del IMSS se realicen estudios de detección oportuna de cáncer de mama en Saltillo, luego de que el instituto pusiera en marcha la llamada “Ruta Rosa”, un servicio gratuito de traslado hacia la Unidad de Diagnóstico y Detección de Cáncer de Mama.

La directora de la unidad especializada, Laura Irene Pérez Montes, informó que el programa surgió tras detectar que algunas pacientes enfrentaban dificultades para llegar al inmueble debido a la ausencia de rutas de transporte urbano en la zona donde se encuentra ubicada.

A través de este servicio, mujeres mayores de 40 años podrán ser trasladadas desde distintas clínicas del IMSS hasta la Unidad de Diagnóstico y Detección de Cáncer de Mama para realizarse mastografías gratuitas, consideradas una de las principales herramientas para detectar la enfermedad en etapas tempranas.

Los traslados se realizan de lunes a viernes desde las Unidades de Medicina Familiar número 82, 73, 70 y 91, así como desde el Hospital General de Zona número 2 de Saltillo.

La especialista explicó que el vehículo permanece en la unidad médica mientras las pacientes reciben atención y posteriormente las regresa al punto de partida, evitando gastos adicionales de transporte.

Las interesadas deben acudir a su clínica de adscripción con su Cartilla Nacional de Salud y solicitar el estudio. El personal de Enfermería les informará sobre los horarios y fechas en que la Ruta Rosa estará disponible.

Además de mastografías, la Unidad de Diagnóstico y Detección de Cáncer de Mama ofrece consultas médicas y estudios de ultrasonido para identificar oportunamente distintas enfermedades mamarias y dar seguimiento a pacientes con factores de riesgo.

El IMSS recordó que la unidad brinda atención gratuita de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y los sábados de 8:00 a 14:00 horas, además de contar con un servicio de información y citas mediante WhatsApp.