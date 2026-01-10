Ofrece enero mayor incentivo para pagar predial en Ramos Arizpe

El descuento aplica tanto para predios urbanos como rústicos, mientras que la reducción de recargos beneficia especialmente a quienes tenían adeudos

Pagar el Predial durante enero representa el mayor beneficio económico del año para las familias de Ramos Arizpe, ya que quienes cumplan en este mes obtienen 15 por ciento de descuento, recargos reducidos a solo un peso y acceso automático al sorteo anual con 200 mil pesos en premios.

El tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, explicó que el inicio del año es el mejor momento para regularizarse, ya que los incentivos están diseñados para aliviar la carga económica de los contribuyentes y, al mismo tiempo, fortalecer las finanzas municipales.

El descuento aplica tanto para predios urbanos como rústicos, mientras que la reducción de recargos beneficia especialmente a quienes tenían adeudos de años anteriores.

Además, todos los pagos realizados en enero participan automáticamente en el sorteo “Participa y Gana Pagando tu Predial 2026”.

El impuesto puede cubrirse de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, en las cajas de la Presidencia Municipal y en los módulos de la Unidad Administrativa.

Para quienes buscan evitar filas, el municipio mantiene habilitado el pago en línea a través del portal oficial.

Autoridades municipales recordaron que los recursos del Predial se reflejan en servicios públicos, mantenimiento urbano y obras en colonias y comunidades, por lo que cumplir a tiempo permite obtener beneficios directos y contribuir al desarrollo del municipio desde el inicio del año.