VIE 14 FEB
Coahuila

Ofertarán 20 toneladas de alimentos a un peso en Ramos Arizpe

Por: Christyan Estrada

21 Enero 2026, 14:56

Con una oferta de 20 toneladas de alimentos y precios a un peso por artículo, este jueves 22 de enero arrancará el Mercadito a Peso en Ramos Arizpe, una estrategia que busca aliviar la cuesta de enero y alcanzar a más de mil 500 familias, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El punto central será el volumen y el precio, luego de que cerca de 50 productos —frutas, verduras y artículos básicos— se venderán todos a un peso, con límites por persona para evitar acaparamiento y asegurar que el apoyo llegue a más hogares. 

La sede será el área entre Valle Poniente y la colonia Villa Sol, a partir de las 10:00 horas, con operación tipo supermercado (exhibición, canastas, carritos y cuatro cajas).

Entre los productos confirmados están chile, tomate, cebolla, plátano, limón, calabacita, zanahoria, además de arroz, aceite, sal, galletas, refrescos y huevo, también a un peso. 

Para dimensionar el alcance, se fijaron topes por persona: por ejemplo, 10 piezas de varios vegetales, 5 plátanos, 10 limones, 10 chiles (jalapeño y serrano) y 15 huevos, entre otros.

El alcalde explicó que el control con credencial de elector servirá para mantener el orden y evitar filas repetidas. 

Recalcó que los alimentos son de primera calidad y no productos de descarte, y que el esquema de límites responde a la intención de beneficiar a más colonias de sectores como Valle Poniente, Villa Sol, El Mirador, Cañas del Mirador y Analco, entre otras.

La operación cuenta con apoyo de comerciantes de mercados de abasto de Monterrey y Saltillo, quienes aportaron mercancía a precio de costo o por debajo, lo que permitió reunir el volumen anunciado sin elevar el gasto público, por lo que se espera replicar el mercadito en otras colonias si la respuesta lo permite. 

