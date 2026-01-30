Ofertarán 2,000 vacantes en feria del empleo regional en Saltillo

El director de Fomento Económico de Ramos Arizpe, Jacobo Zertuche, informó que una parte importante de las vacantes corresponde a empresas de Ramos Arizpe

Más de 2,000 vacantes laborales serán ofertadas por más de 40 empresas durante la feria del empleo que se realizará este viernes 30 de enero, a partir de las 9:00 horas, en las instalaciones de CANACINTRA, como parte de una estrategia emergente para atender la reciente pérdida de empleos en el sector industrial.

El director de Fomento Económico de Ramos Arizpe, Jacobo Zertuche Cedillo, informó que una parte importante de las vacantes corresponde a empresas instaladas en Ramos Arizpe, principalmente del sector industrial, lo que permitirá ampliar las opciones de reincorporación laboral para trabajadores de la región sureste de Coahuila.

Explicó que esta feria se organizó de manera inmediata tras los ajustes laborales registrados durante enero, en coordinación con la Secretaría del Trabajo del Estado y por instrucciones del alcalde de Ramos Arizpe, con el objetivo de generar una respuesta directa para la reubicación de personas que quedaron sin empleo.

Zertuche destacó que, de manera paralela, el municipio continúa impulsando la llegada de nuevas inversiones, entre ellas una empresa que proyecta la generación de 600 nuevos empleos, con una inversión estimada en 60 millones de dólares, cuyo proyecto ya se encuentra en una etapa avanzada, con trámites legales concluidos y apoyos municipales e incentivos previamente autorizados.

Indicó que se prevé que entre febrero y marzo se lleve a cabo el evento de colocación de la primera piedra de esta nueva planta, lo que fortalecerá la recuperación del empleo en Ramos Arizpe y la región.

En cuanto al traslado de buscadores de empleo, señaló que no habrá transporte oficial desde Ramos Arizpe para la feria del empleo en Canacintra Saltillo ; sin embargo, algunas empresas ofrecerán apoyo con trayectos desde puntos específicos. Añadió que las personas que enfrenten dificultades para acudir pueden acercarse a la Secretaría de Fomento Económico municipal para recibir orientación.

Finalmente, reiteró que la meta de esta feria del empleo es atender la demanda laboral generada en enero y facilitar que las personas desempleadas puedan reincorporarse al mercado de trabajo en el corto plazo.