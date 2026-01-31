Ofertan sueldos promedio de 14 mil pesos en feria del empleo

La mayor parte de las vacantes corresponde al sector operativo y técnico, aunque también se incluyeron oportunidades para profesionistas y mandos medios

La primera feria del empleo realizada en Saltillo ofertó sueldos promedio de 14 mil pesos mensuales, con vacantes que en algunos casos llegaron hasta los 50 mil pesos mensuales, principalmente en áreas de gerencia, calidad, manufactura y logística, informó la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro.

La funcionaria detalló que la mayor parte de las vacantes corresponde al sector operativo y técnico, aunque también se incluyeron oportunidades para profesionistas y mandos medios.

En términos generales, alrededor del 60 por ciento de los puestos disponibles son operativos, entre 20 y 30 por ciento técnicos especializados, y el resto corresponde a perfiles profesionales.

Desde las primeras horas del evento, la feria registró una alta afluencia, con más de mil personas ingresando antes de las 9:00 de la mañana, y una proyección total de entre mil 600 y mil 800 asistentes a lo largo de la jornada.

El preregistro previo fue de aproximadamente 840 personas, cifra que, de acuerdo con el comportamiento histórico de estos eventos, suele duplicarse durante el desarrollo de la feria.

Zogbi Castro explicó que uno de los principales objetivos de esta jornada es acelerar los procesos de contratación, ya que en muchos casos se están realizando contrataciones inmediatas, reduciendo los tiempos habituales de reclutamiento que normalmente se extienden hasta seis semanas.

“La expectativa es que la mayoría de las personas que hoy se postulan logren colocarse durante el mes de febrero” señaló.

La feria reúne a más de 40 empresas, además de módulos del Servicio Nacional de Empleo, donde se concentran vacantes de compañías que, aunque no acudieron físicamente por auditorías o visitas de clientes, mantienen procesos activos de reclutamiento y selección de personal.

En cuanto al perfil de los asistentes, la titular de la Secretaría del Trabajo indicó que la participación es mayoritariamente masculina, con un 60 a 65 por ciento de hombres, aunque se mantiene una presencia importante de mujeres.

Asimismo, se incluyeron vacantes para personas con discapacidad, identificadas desde el acceso mediante señalización específica por empresa.

Finalmente, recordó que, de acuerdo con estadísticas estatales y nacionales, un buscador de empleo en Coahuila tarda en promedio hasta tres meses en reincorporarse al mercado laboral, por lo que hizo un llamado a quienes recientemente recibieron liquidaciones a administrar sus recursos mientras se concreta su reinserción laboral.