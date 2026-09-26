Oferta de $US1,400 millones de dólares por AHMSA crea dudas

A pesar del tamaño de la propuesta, el postor deberá cubrir la garantía de seriedad antes de que pueda considerarse consolidado el avance de la operación

La subasta de Altos Hornos de México dio un giro inesperado con una oferta de mil 400 millones de dólares, aunque la operación todavía requiere cumplir condiciones antes de concretarse.

Víctor Manuel Aguilera Gómez, síndico de la quiebra y liquidación, pidió cautela ante la propuesta y señaló que la diligencia no podía darse por terminada mientras no se acreditara la garantía de seriedad.

El representante de los trabajadores, Julián Torres Ávalos, consideró positivo el desarrollo de la subasta y destacó que los otros seis postores podrían tener nuevamente oportunidad de participar.

Por su parte, Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático, calificó como inesperada la aparición del nuevo interesado y señaló que existe expectativa de que AHMSA pueda volver a operar.

La oferta fue presentada por José Arturo Domínguez Arteaga, representante de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, CIESA, durante la audiencia realizada este viernes en la Ciudad de México.

El monto ofrecido asciende a mil 400 millones de dólares y, de acuerdo con Aguilera Gómez, contempla un plazo de 90 días para cubrir la totalidad de los recursos correspondientes a la adquisición.

Mantienen cautela ante la propuesta

Aguilera Gómez señaló que, aunque la aparición del postor representa una posibilidad para concretar la venta, todavía deben cumplirse los requisitos establecidos dentro del procedimiento concursal.

“No podemos dar por terminada la diligencia, entonces yo los invito a que sean cautos”, manifestó el síndico al referirse al resultado de la audiencia.

Explicó que el postor deberá cubrir la garantía de seriedad antes de que pueda considerarse consolidado el avance de la operación, mientras permanece abierta la posibilidad de que los acreedores garantizados participen.

El síndico indicó que los acreedores garantizados habían solicitado un periodo de 90 días para determinar qué podrían hacer y cuánto estarían dispuestos a ofrecer en caso de adquirir la empresa.

Sin embargo, sostuvo que cualquiera que sea el escenario, deberá atenderse primero la parte preferente correspondiente a los juicios laborales.

“En cualquier caso, se tiene que pagar la parte preferente de los juicios laborales, sí o sí”, afirmó Aguilera Gómez, al referirse a la obligación frente a los trabajadores.

El funcionario estimó que el proceso completo todavía podría extenderse entre tres y cinco meses, dependiendo de los pagos y de las diligencias administrativas y judiciales posteriores.

Explicó que si el nuevo postor utiliza los 90 días para cubrir el total de los recursos, el procedimiento podría prolongarse hasta diciembre.

Trabajadores ven escenario positivo

Torres Ávalos señaló que los trabajadores recibieron positivamente el desarrollo de la subasta y consideró importante que los otros seis participantes mantengan abierta la posibilidad de regresar al procedimiento.

Explicó que los demás postores tendrían oportunidad de participar nuevamente mediante el depósito de la garantía correspondiente, conforme a las condiciones de la convocatoria.

“Las cosas hasta ahorita se ven muy bien, muy positivas”, expresó el presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA.

El dirigente laboral sostuvo que perciben disposición de la jueza, el síndico y el Gobierno federal para tratar de sacar adelante el proceso de venta de la siderúrgica.

Torres Ávalos también destacó que el empresario que presentó la oferta manifestó su intención de cubrir la totalidad de los recursos en un plazo de 90 días, sin recurrir a pagos en abonos.

De acuerdo con lo explicado por el representante de los trabajadores, primero tendría que cumplirse con el requisito de la garantía de seriedad y posteriormente cubrirse la diferencia correspondiente al precio de compra.

El desarrollo de la audiencia permitió modificar el escenario que se había planteado antes de la subasta, cuando existía incertidumbre sobre la participación efectiva de los seis postores previamente calificados.

Los seis interesados habían sido identificados previamente dentro del procedimiento, aunque la entrega de la garantía era necesaria para confirmar su participación efectiva en la puja.

Sindicato espera reactivación de AHMSA

Leija Escalante señaló que los trabajadores esperaban inicialmente que los acreedores garantizados pudieran quedarse con la empresa, pero la aparición de un nuevo postor modificó ese escenario.

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático afirmó que los trabajadores ya habían tenido oportunidad de conversar con Domínguez Arteaga y que, desde su perspectiva, el empresario tiene intención de reactivar AHMSA.

“Se ve que trae todas las intenciones de que AHMSA vuelva a trabajar”, manifestó el dirigente sindical durante la entrevista.

Leija Escalante indicó que para los trabajadores resulta fundamental que la siderúrgica vuelva a operar, debido a que la recuperación de la actividad productiva también representaría una posibilidad de reincorporación laboral.

Aseguró que el sindicato continuará realizando gestiones ante el Gobierno federal para buscar que los trabajadores reciban los recursos que permanecen pendientes.

El dirigente sindical sostuvo además que existe interés en que los obreros puedan regresar a trabajar bajo una eventual nueva administración, si finalmente se concreta la adquisición.

En paralelo, señaló que mantendrán la exigencia relacionada con el pago del pasivo laboral y buscarán que el Gobierno federal encuentre una alternativa para que los trabajadores reciban un pago justo.

Venta todavía debe cumplir etapas

Aguilera Gómez explicó que, aun cuando existe una oferta concreta, el proceso no concluye con la presentación de la propuesta, debido a que deben cumplirse las condiciones económicas y administrativas correspondientes.

El síndico reconoció que el nuevo interesado ha mantenido su interés en AHMSA durante aproximadamente un año, pero insistió en que las cantidades involucradas obligan a mantener cautela.

“Ha estado presente durante un año y ha estado insistiendo, ha manifestado su interés”, señaló Aguilera Gómez.

El funcionario agregó que, una vez que se reciban los recursos, la sindicatura podrá comenzar las diligencias administrativas necesarias para avanzar hacia la materialización de los pagos a los trabajadores.

Precisó que esas acciones ya no dependerán exclusivamente de la sindicatura, sino también del juzgado y del cumplimiento de los compromisos económicos asumidos por el comprador.

El escenario surgido después de la audiencia mantiene además abierta la posibilidad de que los acreedores garantizados continúen dentro del procedimiento si la operación con el nuevo postor no se concreta.

Para Leija Escalante, sin embargo, la aparición del interesado representa un cambio respecto a las expectativas iniciales y abre una posibilidad para recuperar la actividad de la siderúrgica.

“Nosotros vamos a seguir picando piedra con el Gobierno federal”, afirmó el dirigente sindical, al señalar que continuarán las gestiones hasta que los trabajadores reciban los recursos pendientes.

El propio Aguilera Gómez resumió su valoración del resultado de la audiencia como un escenario “esperanzador”, aunque reiteró que será necesario esperar el cumplimiento de las condiciones antes de considerar concluida la operación.