Octubre deja avances y nuevas oportunidades en Saltillo

El alcalde Javier Díaz resalta transporte gratuito, reconocimientos en seguridad y programas sociales que fortalecen la inclusión y el bienestar

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que octubre ha sido un mes lleno de avances y buenas noticias para la capital de Coahuila.

Durante un recuento de las acciones más relevantes, señaló que el inicio del programa “De Aquí Vamos Gratis”, con rutas de transporte público sin costo, ha tenido una gran aceptación entre la ciudadanía, beneficiando a miles de usuarios que ahora cuentan con una alternativa accesible y eficiente para trasladarse por la ciudad.

Díaz González también resaltó los reconocimientos que ha recibido Saltillo en materia de seguridad, resultado del trabajo coordinado entre las corporaciones municipales y estatales.

Además, subrayó los avances en programas sociales como el enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, brindándoles herramientas y oportunidades para una mayor inclusión dentro de la comunidad y que este esfuerzo sea reconocido a nivel nacional

El alcalde afirmó que, aunque octubre ha sido un mes positivo, todavía quedan más proyectos por concretarse antes de que termine el año.

Anticipó que en noviembre se presentarán nuevas iniciativas para continuar fortaleciendo el desarrollo de la ciudad y el bienestar de sus habitantes, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con un Saltillo más solidario, seguro y próspero.