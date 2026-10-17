Ocho Pueblos Mágicos de Coahuila buscan conservar su denominación

Turismo Coahuila concluyó la revisión anual de los ocho Pueblos Mágicos y entregó los expedientes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de permanencia

Los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila se encuentran en proceso de evaluación para conservar su denominación turística, luego de que la Secretaría de Turismo estatal concluyera la integración y entrega de los expedientes que documentan el cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades federales.

Martha Moncada, subsecretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, informó que las carpetas correspondientes a los ocho municipios fueron enviadas hace aproximadamente diez días y que ahora se espera conocer los resultados de la revisión anual, conocida como proceso de permanencia.

“Nosotros tenemos cada año lo que le llamamos la permanencia. La permanencia es todos los puntos que hay que observar cada año”, explicó la funcionaria.

Detalló que la evaluación contempla distintos aspectos relacionados con la promoción turística, infraestructura, conservación de los atractivos y continuidad de las acciones que justifican el nombramiento de cada localidad.

Para dar seguimiento a estos requisitos, Coahuila cuenta con una dirección estatal dedicada específicamente a los Pueblos Mágicos, que trabaja durante todo el año con los responsables municipales para integrar documentos y evidencias de las actividades realizadas.

“Estamos muy en coordinación para seguir manteniendo y mejorando nuestros parámetros”, señaló Moncada.

Resultados se conocerán en noviembre

La subsecretaria explicó que la Secretaría de Turismo federal acostumbra presentar los resultados de las evaluaciones durante el Tianguis de Pueblos Mágicos, que este año se celebrará en Tampico, Tamaulipas, a finales de noviembre.

Recordó que durante la edición anterior, realizada en Pachuca, Hidalgo, Coahuila obtuvo evaluaciones favorables por el seguimiento que se da a los requisitos de permanencia en coordinación con los gobiernos municipales.

Moncada indicó que existen criterios básicos que se mantienen de un año a otro, aunque pueden presentarse modificaciones menores en los lineamientos con los cambios de administración federal.

La funcionaria manifestó su confianza en que los ocho destinos coahuilenses obtengan nuevamente resultados positivos, aunque aclaró que la evaluación federal todavía está pendiente.

Turismo de bodas fortalece a Arteaga, Parras y Cuatro Ciénegas

En relación con la actividad turística de este año, Moncada destacó que los Pueblos Mágicos de Coahuila han registrado una importante afluencia de visitantes, particularmente durante los fines de semana y periodos vacacionales.

Señaló que en algunas de estas fechas se han alcanzado niveles de ocupación del 100 por ciento, aunque precisó que las cifras definitivas de visitantes se darán a conocer posteriormente.

La subsecretaria destacó que Arteaga, Parras y Cuatro Ciénegas han fortalecido su actividad turística mediante la organización de bodas y celebraciones, lo que permite atraer visitantes incluso durante fines de semana que no corresponden a temporadas vacacionales.

Actualmente, los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila son Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Múzquiz, Parras y Viesca, localidades que deberán esperar la resolución federal sobre el cumplimiento de sus requisitos de permanencia.