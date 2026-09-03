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Ocho empresas preparan inversiones en Ramos Arizpe

Por: Christyan Estrada

01 Septiembre 2026, 19:23

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Entre los perfiles con mayor demanda mencionó técnicos e ingenieros especializados en mecatrónica, robótica e inteligencia artificial

Ocho empresas preparan inversiones en Ramos Arizpe

Ocho empresas se encuentran en proceso de construcción o ampliación durante este año en Ramos Arizpe, inversiones que podrían generar más de 5 mil empleos conforme entren en operación, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil señaló que algunas de estas compañías serán de gran dimensión y podrán atraer a su vez empresas proveedoras, lo que incrementaría el impacto económico y laboral de las nuevas inversiones.

“Ahorita tenemos ocho empresas que van a estar construyéndose en este año y que están empezando a ampliarse en este año”, indicó.

Buscan diversificar la actividad industrial

Gutiérrez Merino explicó que durante 2026 ya han iniciado operaciones entre cuatro y cinco empresas y adelantó que existen otras inversiones relevantes en proceso, aunque sus nombres todavía no pueden hacerse públicos por acuerdos de confidencialidad y por la competencia entre estados y países para atraer proyectos industriales.

El alcalde reconoció que Ramos Arizpe resintió los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos debido a la alta dependencia que históricamente ha tenido el municipio de la industria automotriz.

Señaló que anteriormente entre 80 y 90 por ciento de las empresas instaladas estaban relacionadas con este sector, por lo que las nuevas inversiones buscan ampliar la presencia de otras actividades industriales y reducir esa concentración.

“Nos pegó lo que es que tengamos muchas empresas del ramo automotriz; a la hora que Estados Unidos pone aranceles, eso nos pega mucho”, explicó.

Aseguró que la llegada de compañías de distintos sectores está permitiendo abrir nuevas etapas de crecimiento industrial y generar una mayor diversidad de oportunidades laborales.

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Educación dual atenderá demanda de perfiles especializados

Gutiérrez Merino destacó además que uno de los factores considerados por los inversionistas es la estabilidad laboral, sindical y de seguridad, así como las condiciones de vida que encuentran los trabajadores en el municipio.

También señaló que la formación académica se ha convertido en una pieza central para atraer inversiones, debido a que universidades, preparatorias y secundarias de la región comienzan a adaptar sus programas a las necesidades específicas de las empresas.

Entre los perfiles con mayor demanda mencionó técnicos e ingenieros especializados en mecatrónica, robótica e inteligencia artificial.

El alcalde consideró que el modelo de educación dual, que permite a los estudiantes combinar formación académica con experiencia dentro de las empresas, facilitará su incorporación al mercado laboral y ayudará a cubrir los perfiles que requerirá la nueva etapa industrial de Ramos Arizpe.

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