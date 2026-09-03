Ocho empresas preparan inversiones en Ramos Arizpe

Entre los perfiles con mayor demanda mencionó técnicos e ingenieros especializados en mecatrónica, robótica e inteligencia artificial

Ocho empresas se encuentran en proceso de construcción o ampliación durante este año en Ramos Arizpe, inversiones que podrían generar más de 5 mil empleos conforme entren en operación, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil señaló que algunas de estas compañías serán de gran dimensión y podrán atraer a su vez empresas proveedoras, lo que incrementaría el impacto económico y laboral de las nuevas inversiones.

“Ahorita tenemos ocho empresas que van a estar construyéndose en este año y que están empezando a ampliarse en este año”, indicó.

Buscan diversificar la actividad industrial

Gutiérrez Merino explicó que durante 2026 ya han iniciado operaciones entre cuatro y cinco empresas y adelantó que existen otras inversiones relevantes en proceso, aunque sus nombres todavía no pueden hacerse públicos por acuerdos de confidencialidad y por la competencia entre estados y países para atraer proyectos industriales.

El alcalde reconoció que Ramos Arizpe resintió los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos debido a la alta dependencia que históricamente ha tenido el municipio de la industria automotriz.

Señaló que anteriormente entre 80 y 90 por ciento de las empresas instaladas estaban relacionadas con este sector, por lo que las nuevas inversiones buscan ampliar la presencia de otras actividades industriales y reducir esa concentración.

“Nos pegó lo que es que tengamos muchas empresas del ramo automotriz; a la hora que Estados Unidos pone aranceles, eso nos pega mucho”, explicó.

Aseguró que la llegada de compañías de distintos sectores está permitiendo abrir nuevas etapas de crecimiento industrial y generar una mayor diversidad de oportunidades laborales.

Educación dual atenderá demanda de perfiles especializados

Gutiérrez Merino destacó además que uno de los factores considerados por los inversionistas es la estabilidad laboral, sindical y de seguridad, así como las condiciones de vida que encuentran los trabajadores en el municipio.

También señaló que la formación académica se ha convertido en una pieza central para atraer inversiones, debido a que universidades, preparatorias y secundarias de la región comienzan a adaptar sus programas a las necesidades específicas de las empresas.

Entre los perfiles con mayor demanda mencionó técnicos e ingenieros especializados en mecatrónica, robótica e inteligencia artificial.

El alcalde consideró que el modelo de educación dual, que permite a los estudiantes combinar formación académica con experiencia dentro de las empresas, facilitará su incorporación al mercado laboral y ayudará a cubrir los perfiles que requerirá la nueva etapa industrial de Ramos Arizpe.