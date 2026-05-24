Ocampo queda incomunicado tras intensas lluvias en Coahuila

El agua descendió desde zonas serranas y cubrió amplios segmentos de la carpeta asfáltica, impidiendo el tránsito vehicular desde las primeras horas del sábado

Las intensas lluvias registradas durante la noche del viernes y madrugada del sábado dejaron incomunicado al municipio de Ocampo, luego de que crecientes de agua inundaran la carretera estatal que conecta con Cuatro Ciénegas, provocando el cierre total de la circulación en varios tramos. Autoridades confirmaron que hasta el momento no existen reportes de personas lesionadas, desaparecidas o fallecidas, aunque el aislamiento temporal afecta la movilidad de miles de habitantes de la región desértica.

La tormenta impactó principalmente el cañón de Cuatro Ciénegas, por donde atraviesa la vía que enlaza ambos municipios. El agua descendió desde zonas serranas y cubrió amplios segmentos de la carpeta asfáltica, impidiendo el tránsito vehicular desde las primeras horas del sábado. En el tramo conocido como La Herradura, dentro del municipio de Ocampo, también se reportaron severas inundaciones derivadas del fenómeno meteorológico.

Autoridades municipales y cuerpos de auxilio determinaron cerrar completamente el paso carretero mientras disminuyen los niveles de agua acumulada. Debido a las características del terreno desértico y poroso de la región, se espera que el líquido comience a filtrarse paulatinamente al subsuelo durante las próximas horas, permitiendo posteriormente la reapertura de la circulación.

De acuerdo con datos demográficos recientes, el municipio de Ocampo cuenta con una población cercana a los 11 mil habitantes, mientras que Cuatro Ciénegas supera los 12 mil 700 pobladores. Ambas comunidades dependen de esta carretera para actividades comerciales, traslado de mercancías, atención médica y comunicación regional.

Distancias complican movilidad en la región desértica

La distancia aproximada entre las cabeceras municipales de Ocampo y Cuatro Ciénegas es de 49 kilómetros, trayecto que actualmente permanece afectado por las inundaciones. En tanto, Cuatro Ciénegas se localiza a unos 273 kilómetros por carretera de Saltillo, mientras que Ocampo se ubica a cerca de 320 kilómetros de la capital coahuilense, situación que complica aún más la atención inmediata ante contingencias climatológicas en esta zona semidesértica.

Habitantes de la región reportaron que la fuerza del agua cubrió largos kilómetros de la vía estatal, dejando vehículos varados y obligando a cancelar traslados programados hacia municipios vecinos. Algunos automovilistas tuvieron que retornar antes de ingresar a las zonas inundadas debido al riesgo de quedar atrapados entre las corrientes.

La región de Cuatro Ciénegas y Ocampo históricamente registra avenidas repentinas de agua durante tormentas intensas, debido a la combinación de cañones naturales, pendientes pronunciadas y terrenos desérticos. Especialistas señalan que, aunque las precipitaciones suelen ser esporádicas, cuando ocurren generan acumulaciones rápidas que pueden dejar incomunicadas comunidades enteras durante varias horas.

Autoridades mantienen monitoreo permanente

Elementos de Protección Civil y corporaciones municipales mantienen vigilancia permanente en los puntos afectados para impedir el paso de automovilistas y evitar accidentes. También exhortaron a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y evitar intentar cruzar zonas inundadas mientras persistan las corrientes.

Cuatro Ciénegas, reconocido como Pueblo Mágico y uno de los principales destinos turísticos naturales de Coahuila, recibe regularmente visitantes nacionales e internacionales interesados en sus pozas, dunas y ecosistemas únicos. El cierre carretero también podría afectar temporalmente la actividad turística del fin de semana en esa región del estado.