Obreros de AHMSA alertan a acreedores por retrasos en subasta

Atribuyeron la responsabilidad de los retrasos a actores vinculados con proceso mercantil, al considerar que han contribuido a prolongar la resolución del caso

Trabajadores disidentes de Altos Hornos de México (AHMSA) advirtieron que los acreedores que acudan a inspeccionar los bienes en garantía podrían encontrar irregularidades, al señalar que persisten actos de saqueo dentro de la siderúrgica en quiebra. Juan Ervey Valenzuela de la Torre, obrero sindicalista, puntualizó que no se trata de una amenaza, sino de un señalamiento sustentado que refleja el deterioro real de los activos.

El posicionamiento surge en medio de inconformidad por la ampliación de plazos dentro del proceso, que pasó de un periodo inicial de 10 días a una extensión de hasta 90 días adicionales. El trabajador consideró que este retraso resulta excesivo y agrava la incertidumbre para la base laboral, que continúa sin recibir los recursos que le corresponden.

Valenzuela de la Torre subrayó que la demora impacta directamente en el valor de la empresa, el cual, afirmó, sigue reduciéndose conforme avanza el tiempo. Indicó que esta situación podría favorecer a potenciales compradores al adquirir la siderúrgica a menor costo, mientras que los trabajadores serían los más perjudicados en sus finiquitos.

Trabajadores exigen acelerar subasta de AHMSA

El obrero hizo un llamado a las autoridades federales para que intervengan y agilicen el proceso de subasta, al considerar que no es viable prolongar más los tiempos establecidos. Señaló que la prioridad para los trabajadores es concretar la venta de la empresa y garantizar el pago justo de sus prestaciones pendientes.

Asimismo, cuestionó la actuación de quienes aseguran representar los intereses de los trabajadores dentro del procedimiento legal, al afirmar que no han logrado defender sus derechos. Esta situación, dijo, ha generado desconfianza y ha contribuido a mantener estancado el proceso.

El sindicalista también convocó a la unidad entre los trabajadores, al señalar que las divisiones internas debilitan la lucha colectiva. Recordó que las familias enfrentan compromisos económicos inmediatos, como gastos escolares y necesidades básicas, que no pueden seguir esperando ante la falta de ingresos.

Persisten irregularidades dentro de la siderúrgica

Valenzuela de la Torre afirmó que continúan registrándose saqueos dentro de las instalaciones de AHMSA, pese a los recursos destinados para su vigilancia. Aseguró que cuentan con evidencias que serán presentadas en su momento para demostrar las afectaciones al patrimonio de la empresa.

Explicó que estas condiciones podrían ser constatadas por los acreedores durante sus visitas de inspección, lo que evidenciaría el deterioro de los activos. Reiteró que esta situación incide directamente en la depreciación de la siderúrgica y en el resultado final del proceso de venta.

Finalmente, atribuyó la responsabilidad de los retrasos a actores vinculados con el proceso mercantil, al considerar que han contribuido a prolongar la resolución del caso. Señaló que, mientras tanto, los trabajadores continúan enfrentando las consecuencias económicas de la falta de ingresos y la incertidumbre laboral.