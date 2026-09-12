Obras financiadas con ISN llevan hasta 90% de avance en Coahuila

La carretera a Derramadero, la prolongación del bulevar Las Torres y dos proyectos viales de La Laguna registran avances de entre 85 y 90 por ciento

Las obras viales y de infraestructura financiadas con recursos del Impuesto Sobre Nóminas registran un avance de entre 85 y 90 por ciento en distintos puntos de Coahuila, de acuerdo con el seguimiento presentado ante el Comité Técnico encargado de administrar parte de estos ingresos.

Entre los proyectos con mayor avance se encuentra la tercera etapa de ampliación y modernización de la carretera a Derramadero, con 85 por ciento; la prolongación del bulevar Las Torres, con 90 por ciento; la segunda etapa del Sistema Vial Abastos-Independencia, en La Laguna, con 85 por ciento, y la tercera etapa del bulevar La Joya-La Partida, con 90 por ciento.

El Comité Técnico administra el 80 por ciento de una tercera parte de los ingresos provenientes del ISN y está integrado por representantes empresariales de las cinco regiones de Coahuila y autoridades estatales, quienes revisan el destino de los recursos y el avance de los proyectos autorizados.

Los recursos no se limitan a infraestructura vial. También se destinan a proyectos de movilidad, seguridad, salud, infraestructura deportiva, prevención de incendios forestales y desarrollo regional.

En materia de movilidad, se informó que el programa Aquí Vamos Gratis ha superado los 6.25 millones de traslados, incorporó 35 nuevas unidades durante 2026 y cuenta con más de 110 mil usuarios activos.

En seguridad, los recursos han permitido adquirir vehículos equipados como patrullas y avanzar en la construcción de arcos carreteros, infraestructura de videovigilancia y proyectos de fibra óptica.

En salud, el programa Salud Popular reportó un abasto de medicamentos del 85 por ciento, más de 36 mil tarjetas entregadas y más de 285 mil consultas realizadas en centros de salud y hospitales generales.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que la participación del sector empresarial permite definir y supervisar los proyectos financiados con una parte de los ingresos generados por el Impuesto Sobre Nóminas.

“Lo importante es que los recursos se traduzcan en resultados. Aquí estamos trabajando de la mano gobierno e iniciativa privada, escuchando a las regiones y tomando decisiones con responsabilidad”, expresó.

Durante la sesión, el Comité Técnico aprobó por unanimidad el informe de ingresos con corte al 31 de agosto de 2026 y revisó los avances físicos y financieros de los proyectos correspondientes al ejercicio de este año.

También detecté otro detalle importante del boletín original: la frase “presupuesto autorizado de cientos de millones de pesos” está incompleta y no aporta una cifra concreta, por lo que fue correcto no incluirla hasta contar con el monto exacto.