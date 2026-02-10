Obliga Tribunal a Ayuntamiento de Monclova a informar a regidora

La sentencia ordena a las autoridades que restituyan los derechos de la regidora, dando respuesta a las solicitudes de información

La regidora de Monclova por Movimiento Ciudadano, Griselda Arreguín, obtuvo una sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila en la que se obliga al Ayuntamiento de Monclova a brindar información solicitada por la promovente del juicio electoral TECZ-JDC.28/2025.

Regidora denunció obstaculización en el ejercicio de sus funciones

En dicho juicio, Arreguín acusa obstaculización al ejercicio de sus funciones derivada de omisiones de información requerida mediante diversos oficios y actos como discriminación y violencia de género; sin embargo, la sentencia no acredita dichos actos.

Denuncia fue presentada contra funcionarios municipales

La denuncia que interpuso la regidora ante el órgano electoral fue en contra del alcalde Carlos Fernando Villarreal Pérez; José Alberto Medina Martínez, secretario del Ayuntamiento; Juan de Dios Valenciana Sánchez, director del Departamento de Obras Públicas; Raúl Trinidad Romo, contralor; María Argelia Uscanga Guerrero, directora del Departamento de Adquisiciones; Tomás López Garza, tesorero; y Penélope José Cisneros García, secretaria técnica de la Presidencia Municipal, todos en su calidad de funcionariado del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila.

Son inexistentes los presuntos actos de discriminación e inequidad señalados en la demanda. No se acredita la violencia política contra las mujeres en razón de género denunciada pues, no obstante que se encuentran plenamente demostradas las omisiones de las autoridades responsables de dar respuesta a las solicitudes de información formuladas por la actora, no está acreditado que estén relacionadas con la categoría o elemento basado en el género.

Sentencia acredita violencia política en modalidad institucional

Lo que sí acredita la sentencia es violencia política en su modalidad institucional, pues las omisiones generaron un impedimento u obstaculización en el ejercicio pleno del cargo de la regidora.

Ordenan responder solicitudes de información

