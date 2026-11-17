El Centro Estatal del Adulto Mayor destacó la importancia de certificar cuidadores para facilitar la atención de los sectores vulnerables.

El cuidado de adultos mayores que han perdido parte de su independencia se ha convertido en una dificultad para las familias, debido a que hijos y nietos deben reorganizar sus actividades laborales o incluso dejar de trabajar para atender a sus familiares, advirtió la directora del Centro Estatal del Adulto Mayor, Bertha Castellanos Muñoz.

La especialista explicó que esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con personal capacitado para atender a personas mayores que requieren asistencia permanente, pues muchas familias recurren a cuidadores sin formación profesional.

Señaló que uno de los objetivos del Centro Estatal del Adulto Mayor es impulsar la preparación de cuidadores especializados que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios para atender las necesidades físicas, médicas y funcionales de este sector de la población.

“Alguno de los hijos tiene que dejar de trabajar a veces o algún nieto tiene que turnarse para cuidar a lo mejor a un abuelo y muchas veces uno se vale de algún cuidador empírico”, explicó.

Desafíos en la formación de especialistas en geriatría y salud integral

Castellanos Muñoz consideró que el país todavía enfrenta el desafío de ampliar la formación de especialistas en geriatría, una rama de la medicina relativamente reciente en comparación con otras especialidades.

Sin embargo, precisó que la atención de los adultos mayores no debe limitarse a los médicos geriatras, sino que también requiere profesionales preparados en odontología, rehabilitación y otras disciplinas relacionadas con el envejecimiento.

En el Centro Estatal del Adulto Mayor trabajan actualmente cuatro geriatras, dos médicos internistas y médicos generales, quienes atienden a pacientes con diferentes enfermedades y necesidades de atención especializada.

Padecimientos frecuentes y pérdida de independencia

La directora explicó que entre los padecimientos más frecuentes de las personas mayores de 60 años se encuentran la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y neoplasias.

No obstante, destacó que la atención geriátrica también debe enfocarse en problemas que pueden afectar directamente la independencia de las personas, como el deterioro cognitivo, la pérdida de memoria, las demencias y las limitaciones de movilidad.

Uno de los servicios con mayor demanda dentro del centro es el área de rehabilitación, debido a que numerosos pacientes necesitan asistencia para recuperar o conservar su capacidad de desplazamiento y realizar actividades cotidianas.

Problemas de salud bucal, vista y audición

La especialista también llamó la atención sobre los problemas de salud bucal, particularmente la pérdida de piezas dentales, una condición que suele considerarse parte natural del envejecimiento, pese a sus consecuencias en la alimentación y la convivencia social.

Explicó que las dificultades para masticar pueden modificar los hábitos alimenticios de los adultos mayores, mientras que los problemas dentales también pueden afectar su integración a la comunidad.

A estas condiciones se suman la disminución de la vista, las cataratas y la pérdida de audición, problemas que pueden contribuir al aislamiento de las personas de edad avanzada cuando no reciben atención adecuada.

Objetivos del envejecimiento exitoso y autonomía

Castellanos Muñoz destacó que el objetivo de la atención geriátrica integral es conservar durante el mayor tiempo posible la autonomía de los pacientes y favorecer su participación en la vida familiar y comunitaria.

En este sentido, explicó que el envejecimiento exitoso no depende únicamente de la edad, sino también de la capacidad de las personas para mantenerse independientes mediante hábitos cotidianos que favorezcan su salud y funcionalidad.

La directora insistió en que la formación de cuidadores profesionales y la participación de especialistas de distintas disciplinas son necesarias para responder a las necesidades de una población adulta mayor que requiere atención cada vez más específica.