Destacó que tanto los niños y jóvenes como los adultos necesitan espacios de comunicación que permitan expresar sus preocupaciones

La violencia familiar no solamente ocurre de padres hacia hijos, sino que también se presenta cuando los hijos agreden a sus propios padres o abuelos, en ocasiones por conflictos relacionados con exigencias económicas y disputas por bienes materiales, advirtió el obispo de Saltillo.

Al ser cuestionado sobre los casos de agresiones de hijos contra sus madres, mencionados recientemente por la Fiscalía de las Mujeres, el representante de la Iglesia sostuvo que este problema no es nuevo y forma parte de una situación de violencia intrafamiliar que se ha manifestado desde años anteriores.

Advierte sobre agresiones de hijos contra padres y abuelos

Explicó que, aunque habitualmente se identifica la violencia como una conducta ejercida por personas mayores o con mayor fuerza contra integrantes vulnerables de la familia, también existen situaciones en las que los hijos se convierten en agresores de sus padres.

Señaló que estas conductas pueden estar relacionadas con conflictos personales, reacciones desordenadas y exigencias de dinero o propiedades que los padres no siempre están en condiciones de satisfacer.

El obispo consideró necesario que las familias aprendan a identificar los puntos de riesgo dentro de sus hogares antes de que las diferencias se conviertan en agresiones físicas o situaciones de maltrato.

Pide fortalecer la comunicación y el acompañamiento familiar

Explicó que la responsabilidad de los padres no se limita a proporcionar alimentación, vestido, educación y atención médica, pues también es indispensable escuchar y acompañar emocionalmente a todos los integrantes de la familia.

En este sentido, destacó que tanto los niños y jóvenes como los adultos necesitan espacios de comunicación que permitan expresar sus preocupaciones y resolver los desacuerdos sin recurrir a la violencia.

La familia debe ser el lugar más seguro que alguien puede tener para todos», expresó al insistir en la necesidad de recuperar las relaciones de respeto entre padres, hijos, hermanos y abuelos.

Destaca espacios de formación para adolescentes y jóvenes

El representante religioso también se refirió a la importancia de fortalecer los espacios de formación y convivencia para adolescentes y jóvenes, entre ellos la catequesis y los grupos parroquiales, donde se promueven valores humanos y cristianos.

Consideró que la participación de las familias en estas actividades puede contribuir a fortalecer los vínculos entre sus integrantes, aunque reconoció que en ocasiones existe desinterés o indiferencia hacia estos espacios.

El obispo reiteró que la prevención de la violencia comienza con el reconocimiento de los conflictos dentro de los hogares y con la disposición de sus integrantes para escucharse, acompañarse y evitar conductas que pongan en riesgo a los miembros más vulnerables.