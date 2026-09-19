Nuevos servicios elevan ingresos en programa de Torreón

A dos semanas del arranque, obtienen entre $1,000 y $1,200 diarios con servicios como jardinería, recolección de escombro y mantenimiento

A dos semanas del arranque del programa “De la Herradura al Motor”, los primeros beneficiarios ya reportan un incremento en sus ingresos tras sustituir la tracción animal por motocarros para realizar sus actividades económicas.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que esta estrategia no solo busca avanzar en la protección de los animales, sino también generar mejores oportunidades para las familias que anteriormente dependían de los equinos para trabajar.

Explicó que los beneficiarios han logrado ampliar los servicios que ofrecen y actualmente obtienen ingresos de entre $1,000 y $1,200 pesos diarios en promedio.

Entre las nuevas actividades que realizan se encuentran trabajos de jardinería y desmalezado, recolección de escombro, retiro de fierro viejo, mantenimiento de palmas y recolección de desechos vegetales.

Para facilitar la contratación de estos servicios, la Administración Municipal elaboró directorios con los números telefónicos, zonas de atención y actividades que puede realizar cada trabajador, información que fue organizada por sectores para facilitar a la ciudadanía la localización del prestador que requiera.

Riquelme Solís señaló que los resultados obtenidos han generado interés entre otras personas que anteriormente se dedicaban a la actividad de tracción animal, quienes ya han acudido a solicitar información para incorporarse al programa.

El objetivo, dijo, es consolidar de manera gradual la transición hacia actividades motorizadas hasta erradicar el uso de animales de carga en este tipo de labores, al mismo tiempo que se fortalece la economía de las familias beneficiarias.

De manera paralela, el Municipio mantiene el seguimiento de los equinos que fueron entregados en adopción, con el propósito de verificar que sus nuevos responsables les proporcionen condiciones adecuadas y un trato digno.

Con estas acciones, la Administración Municipal busca que “De la Herradura al Motor” represente una alternativa económica para los trabajadores y, a la vez, contribuya al cuidado y protección de los animales en Torreón.