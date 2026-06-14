Nuevo transporte rural reduciría costos de movilidad en ejidos

Vecinos de Paredón y comunidades cercanas confían en que el servicio anunciado por el municipio facilitará el acceso a servicios

Para muchos habitantes de Paredón y comunidades rurales de Ramos Arizpe, acudir al médico, realizar compras o visitar a familiares en la cabecera municipal implica desembolsar hasta 1,200 pesos en transporte, una situación que esperan cambie con la entrada en operación del nuevo servicio rural anunciado por el Ayuntamiento.

Durante el Mercadito a Peso realizado en Paredón, habitantes de distintas comunidades coincidieron en que los altos costos de traslado representan uno de los principales problemas para las familias del campo, especialmente para adultos mayores y personas que requieren acudir con frecuencia a consultas médicas o realizar trámites en la ciudad.

Los entrevistados señalaron que un viaje en taxi desde Paredón hasta el centro de Ramos Arizpe puede costar entre 700 y 1,200 pesos, dependiendo de la distancia y el tiempo de espera. Otros indicaron que actualmente deben recurrir a transportes particulares o compartir gastos con vecinos para poder trasladarse.

Los habitantes consideraron que la puesta en marcha del transporte rural en el mes de junio, con una tarifa estimada de entre 30 y 40 pesos por viaje, representará un ahorro importante para la economía familiar. Además, destacaron que facilitará el acceso a servicios médicos, supermercados, comercios y visitas a familiares que viven en la zona urbana.

Tras conocer del proyecto anunciado por el alcalde a Tomás Gutiérrez Merino, una de las peticiones más recurrentes fue la de el ampliar la frecuencia del servicio, ya que algunos pobladores consideran que dos corridas semanales podrían resultar insuficientes para atender las necesidades de las comunidades rurales más alejadas.

El nuevo esquema de movilidad impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino contempla conectar Paredón y diversos ejidos con el bulevar Plan de Guadalupe, en la zona centro de Ramos Arizpe, lo que permitirá reducir significativamente los costos de traslado y mejorar la comunicación entre las comunidades rurales y la cabecera municipal.

Para los habitantes de la región, el proyecto representa una alternativa largamente esperada que podría disminuir uno de los gastos más pesados para las familias del campo y facilitar el acceso a servicios que actualmente se encuentran a varios kilómetros de distancia.