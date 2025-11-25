Nuevo proyecto respetará membresías tras clausura de gimnasio

La situación corresponde a un cambio administrativo, de proyecto e incluso de dueños, pero se busca preservar la cartera de clientes.

El director estatal de la Profeco, Galio Vega, informó que tras la clausura del gimnasio ubicado al norte de Saltillo, se inició un proceso de creación de un nuevo proyecto en el mismo establecimiento, en el cual según señaló se respetarán las membresías, anualidades y pagos previamente realizados por los usuarios.

Explicó que la situación corresponde a un cambio administrativo, de proyecto e incluso de dueños, y que actualmente se encuentran en negociación los propietarios anteriores con los nuevos para preservar la cartera de clientes.

Indicó que, mientras se concreta la reapertura en aproximadamente un mes, se ofreció a los usuarios acudir temporalmente a un gimnasio de la misma administración ubicado al sur de la ciudad.

El funcionario señaló que no ha recibido quejas relacionadas con objetos personales o pertenencias retiradas del lugar, y que las principales inquietudes han tenido que ver con los pagos realizados.

Añadió que hasta el momento registraba cinco denuncias formales, sin nuevos reportes luego de que se enviaran correos de seguimiento a las personas afectadas.

Vega comentó que la Profeco ha mantenido comunicación directa con algunos usuarios para aclarar dudas sobre el proceso.

“Nos han preguntado principalmente si sus pagos serán válidos y si podrán recuperar su tiempo activo.

La indicación que tenemos de los nuevos responsables es que todo será respetado”, declaró.

Usuarios que acudieron a la delegación para solicitar información señalaron que buscan certeza sobre sus membresías.

“Queremos saber si podremos continuar en el mismo lugar o si habrá cambios en los servicios”, mencionó uno de los afectados que acudió para recibir orientación.

Personal de la Profeco indicó que se continuará dando seguimiento oportunamente a los casos hasta que el establecimiento reanude operaciones.

“La recomendación es que revisen su correo electrónico y contesten los mensajes enviados por la empresa para garantizar que quede registro de cada caso”, explicó uno de los asesores.

Galio Vega pidió a los consumidores mantenerse atentos a la información enviada por correo y confirmar si han recibido las propuestas o notificaciones que, según dijo, deben estar emitiendo los responsables del nuevo proyecto, reafirmando el compromiso que Profeco esta a la orden para proteger los derechos de los consumidores