Nuevo mastógrafo reforzará detección de cáncer en Coahuila

Explicó que el nuevo mastógrafo beneficiará a pacientes procedentes de Monclova, Frontera y otras localidades de la Región Centro-Desierto

La entrega de un nuevo mastógrafo por parte de Inspira Coahuila fortalecerá los servicios de detección temprana del cáncer de mama para mujeres de la Región Centro-Desierto.

Gerardo Oyervides Rodríguez, empresario del sector salud, señaló que este equipamiento permitirá incrementar las oportunidades de diagnóstico oportuno y contribuirá a reducir los fallecimientos asociados con esta enfermedad.

El empresario reconoció las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mejorar la atención médica de las mujeres coahuilenses.

Destacó que la incorporación del equipo ocurrió durante octubre, mes dedicado a promover la concientización sobre el cáncer de mama.

Añadió que esta fecha también representa un reconocimiento a quienes enfrentaron la enfermedad y a las mujeres que fallecieron por esta causa.

Prevención del cáncer de mama requiere ampliar los estudios médicos

La incidencia del cáncer de mama en Coahuila obliga a mantener y extender los programas de diagnóstico preventivo, consideró Oyervides Rodríguez.

Mencionó que, conforme a estadísticas consultadas recientemente, en la entidad se presentan más de 700 casos anuales y alrededor de 200 defunciones relacionadas con este padecimiento.

Señaló que estas cifras reflejan la importancia de facilitar el acceso a servicios médicos especializados.

Explicó que el nuevo mastógrafo beneficiará a pacientes procedentes de Monclova, Frontera y otras localidades de la Región Centro-Desierto.

La disponibilidad del equipo permitirá fortalecer la atención en un centro de salud que recibe mujeres de distintos municipios. Consideró que ampliar la cobertura de estos estudios representa una medida necesaria para identificar oportunamente posibles casos de cáncer.

El empresario también planteó la necesidad de reforzar las campañas informativas para eliminar prejuicios relacionados con la enfermedad.

Señaló que el cáncer de mama debe abordarse abiertamente en las familias, instituciones educativas y espacios comunitarios. Insistió en que ninguna mujer debe dejar de solicitar atención médica por desconocimiento, temor o vergüenza ante la posibilidad de recibir un diagnóstico.

Asimismo, reconoció la coordinación entre las autoridades estatales y municipales para acercar los servicios preventivos a la población.

Expresó que esta colaboración permite atender las necesidades de mujeres que enfrentan limitaciones económicas para realizarse estudios especializados. Añadió que mantener estos programas resulta indispensable para mejorar las posibilidades de atención desde las primeras etapas de la enfermedad.

Iniciativa privada contribuye con mastografías gratuitas

La colaboración de empresarios y organizaciones civiles también forma parte de los esfuerzos para extender la detección del cáncer de mama. Oyervides Rodríguez explicó que el Club Rotario dispone de una unidad móvil de mastografía que opera mediante aportaciones económicas de particulares. Este programa permite llevar estudios gratuitos a diferentes municipios, principalmente para beneficiar a mujeres que requieren apoyo para acceder a estos servicios.

Recordó que la participación de empresarios ha permitido sostener durante varios años el funcionamiento de esta unidad médica itinerante. Mediante estas acciones se han desarrollado jornadas preventivas en municipios como Monclova, Frontera y Castaños, con la colaboración de autoridades locales.

El objetivo consiste en acercar los exámenes a las comunidades y disminuir las dificultades económicas que enfrentan algunas pacientes.

Oyervides Rodríguez agregó que Fundación Oyervides participa en estas actividades junto con otras organizaciones y colaboradores del sector privado.

Indicó que el Hospital Sainte Marie también desarrolla labores de orientación, difusión y atención médica para personas que necesitan estos servicios.

Consideró que la suma de esfuerzos permite ampliar la cobertura de los programas y aprovechar los recursos disponibles.

Finalmente, sostuvo que la participación conjunta del Gobierno del Estado, municipios, instituciones médicas y organismos empresariales debe mantenerse para fortalecer la prevención.

Subrayó que disponer de equipamiento especializado representa un avance que necesita acompañarse de campañas permanentes de información y acceso a estudios.

El propósito, señaló, es detectar oportunamente la enfermedad y disminuir las muertes por cáncer de mama.