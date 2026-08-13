Nuevo equipo de bombeo mejorará suministro de agua

La sustitución del equipo averiado requirió una inversión de 246 mil pesos para optimizar la presión del flujo hídrico y asegurar la cobertura del servicio.

Cerca de 300 habitantes del ejido La Leona contarán con un mejor suministro de agua potable luego de la sustitución del equipo de bombeo que abastece a la comunidad y que había presentado una falla.

La intervención representó una inversión de 246 mil pesos e incluyó la instalación de una bomba sumergible de 15 caballos de fuerza, además de los componentes necesarios para reforzar la operación del pozo.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el nuevo sistema permitirá mejorar la presión y ampliar el alcance del servicio hacia las viviendas del ejido.

“Hoy lo hacemos con este nuevo equipo para que el agua llegue con mejor presión y alcance a las familias de la comunidad”, expresó.

La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, indicó que la reparación era necesaria para restablecer adecuadamente el suministro en La Leona.

“Se hizo la gestión con nuestro alcalde y hoy podemos dar abasto a toda la comunidad y lograr que el agua llegue a todas las casas”, señaló.

El nuevo equipamiento sustituye al sistema que anteriormente operaba el pozo y que dejó de funcionar correctamente, lo que obligó a realizar la renovación para evitar afectaciones prolongadas en el abastecimiento.

Durante la entrega, las autoridades también pidieron a los habitantes mantener una organización comunitaria para cuidar el agua y contribuir a la conservación del nuevo sistema.