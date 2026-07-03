Nuevo corredor vial unirá Saltillo con Ramos Arizpe

La prolongación del bulevar Las Torres creará una nueva conexión entre Saltillo y Ramos Arizpe para agilizar el tránsito y mejorar la conectividad

La construcción de la prolongación del bulevar Las Torres continúa al poniente de Saltillo como parte de uno de los principales proyectos de infraestructura vial que buscan mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad y ofrecer una nueva alternativa de circulación para miles de automovilistas.

La obra contempla la ampliación de esta vialidad para enlazarla con la prolongación del bulevar Nazario Ortiz Garza, creando un nuevo corredor que comunicará de forma más ágil el poniente con el norte de Saltillo y el municipio de Ramos Arizpe.

Los trabajos iniciaron a principios de este año y se desarrollan con un plazo de ejecución de 240 días naturales, por lo que su conclusión está prevista para finales de septiembre, de acuerdo con el calendario de obra.

El proyecto incluye la construcción de dos cuerpos de circulación con dos carriles por sentido, además de ciclovía, banquetas e infraestructura peatonal, con el objetivo de mejorar la movilidad y ofrecer mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones y ciclistas.

Una vez concluida, esta vialidad permitirá reducir la carga vehicular que actualmente registra el periférico Luis Echeverría Álvarez, además de ofrecer una ruta alterna para quienes diariamente se desplazan entre el poniente y el norte de la ciudad.

La nueva conexión beneficiará a habitantes de colonias como Saltillo 2000, Satélite Sur, La Gloria, El Rodeo y Las Torres, además de facilitar el acceso hacia Ramos Arizpe mediante un corredor vial continuo.

La prolongación del bulevar Las Torres forma parte de las obras estratégicas de movilidad que se desarrollan en la Región Sureste para responder al crecimiento urbano de Saltillo y fortalecer la conectividad entre las principales vialidades de la zona metropolitana.