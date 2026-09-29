Nuevas inversiones llegan a Saltillo por seguridad y confianza

Díaz González resaltó que las nuevas inversiones no provienen únicamente de empresarios locales, sino también de personas y empresas de otras partes del país

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La llegada de nuevos negocios continúa en Saltillo, impulsada por las condiciones de seguridad y la confianza que existe entre empresarios para invertir en la ciudad, señaló el alcalde Javier Díaz González durante la inauguración de una nueva heladería en Parque Centro.

El establecimiento se suma a la oferta comercial de esta zona, considerada uno de los puntos de mayor crecimiento y actividad de Saltillo, donde cada vez es mayor la presencia de negocios y espacios destinados a la convivencia de las familias.

Durante el evento, Díaz González destacó que la seguridad que prevalece en la ciudad se ha convertido en uno de los principales factores para mantener la confianza de quienes buscan invertir y generar nuevos empleos.

Señaló que esta percepción también quedó de manifiesto durante su reciente participación en Oaxaca, donde se llevó a cabo un encuentro de ciudades capitales, en el que se abordaron distintos temas relacionados con el desarrollo y la competitividad de las ciudades.

El alcalde afirmó que Saltillo mantiene condiciones que le permiten continuar siendo una de las ciudades competitivas del país, particularmente por la paz y tranquilidad que se vive en sus colonias y espacios públicos.

Díaz González resaltó que las nuevas inversiones no provienen únicamente de empresarios locales, sino también de personas y empresas de otras partes del país que encuentran en Saltillo condiciones favorables para establecerse.

La apertura de la nueva heladería en Parque Centro representa así una muestra del movimiento comercial que mantiene la ciudad, donde la llegada de nuevos establecimientos se suma a la generación de empleos y a una mayor oferta de servicios para los saltillenses.

El alcalde reiteró que mantener las condiciones de seguridad será fundamental para que Saltillo continúe atrayendo inversiones y fortaleciendo su actividad económica.