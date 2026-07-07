Nueva universidad iniciará clases en Parras este agosto

La institución tendrá sus instalaciones en la calle Carlos Viesca y Lobatón número 33, en la Zona Centro, a un costado del Hospital Guadalupano

El municipio de Parras fortalecerá su oferta educativa con la llegada de la Universidad Grinker Parras, institución que comenzará operaciones en agosto con la Licenciatura en Medicina.

El proyecto fue presentado de manera oficial como resultado del trabajo conjunto entre Grupo Grinker y el Patronato del Hospital Guadalupano, con el propósito de brindar nuevas alternativas de formación profesional a los jóvenes de la región.

Destacan el impacto educativo para los jóvenes del municipio

Durante el anuncio, el alcalde Fernando Orozco Lara destacó que la creación de esta universidad representa un avance importante para el desarrollo del municipio, ya que permitirá que más estudiantes cursen una carrera universitaria sin salir de su ciudad.

Asimismo, reconoció la iniciativa de los fundadores de la institución por apostar por Parras como sede de este nuevo proyecto académico.

La universidad iniciará actividades en agosto

Los representantes de Grupo Grinker señalaron que la nueva universidad buscará preparar médicos con una sólida formación profesional y un fuerte compromiso social, capaces de contribuir al bienestar de sus comunidades.

La institución tendrá sus instalaciones en la calle Carlos Viesca y Lobatón número 33, en la Zona Centro, a un costado del Hospital Guadalupano, donde iniciará clases a partir del próximo mes.